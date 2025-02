Médica aponta os problemas de saúde ligados ao excesso de oleosidade do couro cabeludo - Reprodução

Médica aponta os problemas de saúde ligados ao excesso de oleosidade do couro cabeludoReprodução

Publicado 14/02/2025 09:00

Olá, meninas!

Ter cabelos muito oleosos não é nada confortável. Mas na verdade os fios oleosos são causados pelo excesso de produção de sebo no couro cabeludo que acabam descendo pelos fios. Inclusive, essa queixa comum, pode ser mais do que um simples desconforto estético.

De acordo com a médica Isabel Martinez, a oleosidade excessiva pode ser um sinal de desequilíbrio na saúde, tanto local quanto sistêmico. "O couro cabeludo possui glândulas sebáceas responsáveis pela produção de sebo, uma substância oleosa que protege e hidrata o cabelo e a pele. Quando essas glândulas produzem sebo em excesso, ocorre a oleosidade excessiva", explica.

E especialista explica que as causas podem ser variadas:

- Fatores hormonais: Alterações hormonais, como as que ocorrem na puberdade, gravidez, menopausa ou em condições como a síndrome dos ovários policísticos (SOP), podem aumentar a produção de sebo;

- Estresse: O estresse crônico pode afetar o equilíbrio hormonal e aumentar a oleosidade do couro cabeludo;

- Alimentação inadequada: Dietas ricas em gorduras saturadas, açúcares refinados e alimentos processados podem contribuir para o desequilíbrio da saúde da pele;

- Problemas dermatológicos: Condições como dermatite seborreica, podem causar oleosidade excessiva acompanhada de descamação e coceira;

- Uso inadequado de produtos capilares: O uso excessivo de shampoos agressivos, condicionadores pesados, usar muito creme sem a retirada inadequada ou produtos inadequados para o seu tipo de cabelo pode agravar o problema;

Embora muitas vezes esteja relacionada a fatores externos ou hormonais comuns, a oleosidade excessiva do couro cabeludo pode ser um sinal de que algo não vai bem. A médica destacou os principais:

- Desequilíbrio hormonal: Problemas na tireoide, SOP ou desequilíbrios de andrógenos podem se manifestar pela oleosidade. O climatério e, em alguns casos, pacientes em terapia de reposição hormonal na menopausa, especialmente quando há um desequilíbrio, como o uso excessivo de testosterona, podem apresentar excesso de oleosidade, afinamento e até queda capilar. Observamos muitos casos assim na clínica.

- Deficiências nutricionais: A falta de vitaminas do complexo B, zinco e ácidos graxos essenciais pode afetar a saúde do couro cabeludo.

- Alterações no metabolismo: Condições como diabetes ou resistência à insulina podem impactar a saúde da pele.

- Problemas de saúde mental: Estresse, ansiedade e depressão podem alterar a função das glândulas sebáceas.

Se você está lidando com um couro cabeludo oleoso persistente, o primeiro passo é observar outros sinais do seu corpo. "Fique atento a sintomas como queda de cabelo excessiva, coceira intensa, descamação, acne, ganho de peso ou alterações de humor. Procure um especialista, reavalie sua rotina de cuidados capilares, adote uma alimentação equilibrada e gerencie o estresse", aponta ela.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti