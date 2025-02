Dany Shekinah é empreendedora do Complexo do Alemão e se tornou referência em mega hair - Divulgação

Dany Shekinah é empreendedora do Complexo do Alemão e se tornou referência em mega hairDivulgação

Publicado 19/02/2025 11:17

Ela começou a trabalhar na área da beleza aos 16 anos. Ex-moradora do Complexo do Alemão, filha de mãe viúva, seu pai morreu quando tinha apenas 4 anos. Apesar das dificuldades, realizou seu sonho de empreender e hoje inspira outras pessoas. Essa é Daniele Cristina Ferreira dos Santos, mais conhecida como Dany Shekinah, especialista e referência em apliques de cabelos e mega hair.

Ainda adolescente ela decidiu abrir seu negócio, começou a trabalhar como cabeleireira e se apaixonou pela área de beleza. Mesmo começando cedo, o caminho não foi fácil, antes Dani já tinha trabalhado com comércio, vendeu açaí, cachorro-quente e lingerie. Mas foi como o seu trabalho com apliques que passou a realizar sonhos e ajudar mulheres na conquista da autoestima. Hoje, ela virou referência na área de mega hair e comanda uma loja que funciona em um prédio de 4 andares, oferecendo diversos serviços na área de beleza. Dani também oferece cursos na área e recebe alunos de todo o Brasil e até de outros países.

A Dani é uma mulher que inspira outras mulheres. Através do seu sonho ela realiza o sonho de outras pessoas também. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Confiram a entrevista completa.

Conta um pouco da sua história?

Minha mãe sempre foi o meu exemplo de força. Cresci vendo ela assumir o papel de pai também, após a morte dele quando éramos crianças. Meu amor pela área da beleza surgiu quando comecei a fazer cabelo de casa em casa, ali com os meus 16 anos eu vi a oportunidade de crescer nessa área. Eu já tinha trabalhado com vendas, mas logo percebi que fazendo 5 escovas em um dia de trabalho eu ganhava quase o valor de uma semana como vendedora. Aquilo me virou um gatilho e me fez ver a oportunidade de crescer nessa área. Aos 17 anos abri o meu salão, que era em um local simples, onde era a casa da minha avó. Me tornei uma jovem empreendedora do Complexo do Alemão. O começo foi difícil, mas eu tinha a certeza que se não desistisse, fizesse minha parte, poderia realizar sonhos através do meu negócio.

Confesso que nunca imaginei que realizaria tantos sonhos. Percorri um caminho de muitos desafios, pois não estudei para empreender, eu me tornei empreendedora e depois tive que aprender a gerir o meu negócio. Só depois descobri que o segredo era o conhecimento e quando essa chave virou busquei me especializar. Na medida em que aprendia coisas novas eu crescia e atraía mais clientes.

⁠Como decidiu ser empreendedora?

O mega hair foi um divisor de águas na minha vida. Fiz a especialização na área com o intuito apenas de fazer uma renda extra e pagar nossa casa. Mas acabei dando um salto na carreira profissional, comecei a me tornar referência em mega hair. No início éramos uma equipe de 5 pessoas, mas hoje temos cerca de 30 profissionais ativos conosco. Um salão que começou em uma humilde casa hoje está em um prédio de 4 andares, com sala de estética, serviços de unha, cílios, bronze e até loja de roupa. Mas nosso carro chefe é o cabelo. Além disso, há 4 meses abrimos nossa segunda unidade na Barra da Tijuca. Também oferecemos cursos para alunas de todo o Brasil e de outros países também.

Como é a relação com a família?

No início tive o apoio apenas da minha família, que foi mais que o bastante. Tenho um maridão que sempre me incentivou, uma irmã que é a minha gestora de marketing e melhor amiga, duas filhas lindas, uma de 5 anos e outra de 11 meses. Ela são minha força diária e um Deus que foi a maior razão de conseguir chegar até aqui.

Quais são suas dicas para quem deseja empreender?

Hoje conquistei todos os meus sonhos de menina, mas já tenho projetado os próximos. Se for para dar um conselho, seria: não desista de escrever a sua história quantas vezes for necessário. No meio do caminho você enfrentará desafios, pode até parecer um ponto final, isso vai te paralisar. Mas comece um outro parágrafo da sua história e continue, não desista! Lembre que a responsabilidade em realizar os seus sonhos é sua, os sonhos são seus. Comece com o que você tem nas mãos, não dê desculpas, pois o tempo passa e a única coisa que não volta é ele. Empreender não é uma missão fácil, formar uma equipe e consolidar meu trabalho foi o meu maior desafio. Mas eu consegui!

Você se acha um mulherão? O que é ser um mulherão para você?

Confesso que hoje sou um mulherão e não estou falando da minha estatura (risos). Também não estou falando somente da parte financeira, pois isso é consequência de muito esforço. Mas principalmente por não perder a minha essência, e entender que como empreendedora minha maior missão é transbordar na vida das pessoas. Busco ser uma fonte para minha equipe e para minha família. Busco elevar a autoestima de mulheres, amo o que eu faço e agradeço por ter feito escolhas que mudaram não só a minha vida, mas de toda a minha família. E o maior autor dessa história de superação é Deus.