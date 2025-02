Paolla Oliveira anunciou que vai deixar o posto de rainha de bateria - Reprodução

Paolla Oliveira anunciou que vai deixar o posto de rainha de bateria Reprodução

Publicado 17/02/2025 22:13 | Atualizado 17/02/2025 22:20

Olá, meninas!

Paolla Oliveira revelou ontem (17.02), em entrevista ao Fantástico, que vai deixar seu posto de rainha de bateria da Grande Rio. O carnaval deste ano será seu último desfile comandando os ritmistas da escola. A famosa é um dos ícones do carnaval e uma das rainhas mais queridas do público. A atriz esbanja alegria, beleza, samba no pé e sempre demonstrou seu amor ao carnaval. Ela também deixou claro que não se trata de uma decisão definitiva. Ou seja, podemos esperar que ela volte a brilhar na passarela do samba.

"Escolher entre paixões é difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Vou me despedir, mas nunca, jamais do Carnaval, da Grande Rio. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. É uma escolha difícil, mas é isso", revelou Paolla.

Mais do que um nome na Grande Rio, Paolla é presença, energia e, acima de tudo, uma lição viva de que a leveza é revolucionaria. Em um mundo onde tudo parece pesado, onde os julgamentos são constantes e onde as mulheres ainda precisam provar sua competência todos os dias, Paolla desfila com garra, com entrega e com uma verdade que só quem vive de coração aberto consegue ter.

Ela foi questionada, criticada, julgada – como tantas de nós somos. Mas ao invés de se abalar, ela respondeu da melhor forma possível: sendo impecável na avenida, entregando um espetáculo e mostrando que a beleza real vai muito além de padrões.

Paolla não sai da Grande Rio, porque sua essência fica. Seu brilho, sua forca e sua mensagem de que devemos ser quem somos, sem medo, sem ceder a negatividade do mundo, todos seguem ecoando. Ela nos mostrou que, para reinar, basta ser de verdade.

Obrigada, Paolla! Por nos lembrar que leveza não é fraqueza, e sim resistência.

Sua garra, aliás, foi eternizada na Sapucaí na imagem icônica da Mulher que virou Onça.