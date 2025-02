Corpos naturais ou procedimentos estéticos? O que as musas e rainhas do carnaval estão escolhendo para a avenida - Reprodução

Corpos naturais ou procedimentos estéticos? O que as musas e rainhas do carnaval estão escolhendo para a avenidaReprodução

Publicado 22/02/2025 09:00

Olá, meninas!

O Carnaval 2025 está marcado pela diversidade de escolhas das musas e rainhas de bateria, refletindo uma nova discussão sobre beleza e autoestima. Enquanto algumas desfilam valorizando seus corpos naturais, promovendo a aceitação da pele real e sem retoques, outras apostam em procedimentos estéticos avançados para garantir um visual impecável sob os holofotes e câmeras em alta definição. A grande questão é: qual tem sido a preferência das mulheres na avenida?

De um lado, musas como Paolla Oliveira (41 anos), Maria Mariá (27 anos) e Flávia Alessandra (50 anos) reforçam a ideia de que a beleza natural deve ser celebrada. Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla já declarou em entrevistas que está feliz em exibir seu corpo sem retoques e sem medo das críticas. “Feliz de ter me libertado”, disse a atriz, que faz questão de desfilar sem intervenções cirúrgicas ou tratamentos invasivos. Já Maria Mariá, rainha da Imperatriz Leopoldinense, garantiu que nunca fez procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas e que está “bem tranquila” com seu corpo. Flávia Alessandra também optou por desfilar com sua beleza natural, mostrando que confiança e atitude são tão importantes quanto a preparação física para o Carnaval.

Por outro lado, muitas musas continuam investindo em cuidados estéticos para potencializar sua aparência antes de pisar na avenida. Além disso, tratamentos corporais que prometem combater celulites e modelar o corpo, também foram mencionados por algumas musas. Apesar de serem técnicas avançadas, as candidatas destacam a importância de resultados sutis, que respeitem suas características naturais.

Juju Salimeni (36 anos), conhecida por sua dedicação ao treino e à alimentação saudável, afirmou que, além dos treinos intensos, optou por tratamentos estéticos para eliminar imperfeições que a academia não conseguia corrigir. Erika Schneider (31 anos) e Andréa de Andrade (38 anos) também investiram em procedimentos para melhorar a textura da pele e garantir mais confiança na avenida. “É sempre sobre se sentir bem e confiante, principalmente em momentos de alta exposição como o Carnaval”, compartilhou Erika.

O médico especialista em estética Roberto Chacur, que já atendeu algumas musas, explica a tendência de buscar intervenções que realcem a beleza natural. “Hoje, o foco está em manter a naturalidade. Tanto os procedimentos corporais quanto os faciais priorizam resultados sutis, que apenas realçam o que cada pessoa já tem de melhor.”

O carnaval celebra essa diversidade de escolhas. Seja através da valorização do corpo natural ou com o auxílio de tratamentos estéticos, a avenida se tornou um palco onde cada musa e rainha de bateria encontra espaço para brilhar à sua maneira, mostrando que o empoderamento feminino está em respeitar suas próprias decisões.