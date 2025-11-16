Máscara usada por Virgínia Fonseca custa menos de R$ 20 e vira febre entre fãs de skincare naturalReprodução / Instagram

Letícia Montrezor
Rio - Bastou Virginia Fonseca surgir nos stories com o rosto coberto por uma máscara para o produto virar objeto de desejo. O responsável pelo efeito luminoso? A argila roxa, item natural que custa cerca de R$ 20 e vem conquistando espaço entre quem busca uma rotina de cuidados simples e eficiente.
"Esse produto tem um preço popular e é repleto de benefícios, como a estimulação da oxigenação, devolução do viço da pele cansada e a melhora a circulação. A máscara tem ação regeneradora e revitalizante", afirma a fisioterapeuta dermato Mônica Druzian.
Derivada da mistura das argilas branca e vermelha, ela alia nutrição e suavidade. "O resultado é um rosto mais fresco e iluminado", diz.
O uso, segundo a especialista, deve ser feito uma ou duas vezes por semana, sempre diluindo o produto em água mineral, soro fisiológico ou água termal. Ela reforça que é importante evitar utensílios metálicos, que podem interferir nas propriedades da argila. "É importante não exagerar. O segredo está na constância, não na quantidade. Com hidratação e proteção solar, o resultado é duradouro", orienta.
Além do benefício estético, a aplicação também funciona como um momento de pausa na rotina. "Não estamos apenas cuidando da pele, estamos também nos permitindo um instante de descanso, de atenção ao próprio corpo", conclui Mônica. 