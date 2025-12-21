Carina Batista não pretende exagerar na noite de Natal - Divulgação

Publicado 21/12/2025 05:00

Rio - Natal é época de reunir a família, e a ceia, composta por delícias como peru, bacalhau, farofa, aperitivos diversos e sobremesa, faz parte da tradicional 'noite feliz'. Em meio à tantas opções de gostosuras, é difícil resistir à tentação. Entretanto, a boa notícia é que dá para saborear as receitas sem comprometer a dieta usando as estratégias certas.

"Ceia não precisa ser sinônimo de culpa. Precisa ser consciente. Com algumas escolhas estratégicas, dá para aproveitar sem exageros e sem abrir mão do sabor", confirma a nutricionista Gabriela Chung.

Uma das dicas é se atentar à ordem dos alimentos ingeridos. "Começar pela proteína aumenta saciedade e reduz a velocidade de absorção dos carboidratos. Carnes magras como peru, frango, lombo, bacalhau e até lentilhas cumprem esse papel", destaca a profissional.

As gorduras boas — azeite e oleaginosas — podem entrar no cardápio, mas em quantidades pequenas. Presentes em saladas, legumes assados e vegetais cozidos, as fibras também são uma boa pedida, pois ajudam a evitar estufamento e reduzem o impacto glicêmico da ceia. "Na hora dos carboidratos, vale escolher versões mais nutritivas, como batata-doce assada, arroz com lentilhas, quinoa ou batatas com casca. E evitar misturar vários tipos no mesmo prato faz muita diferença", orienta a nutricionista.

O método 80/20 também funciona: maior parte do prato com opções leves e uma parte menor com algo tradicional. "E nada de compensar com jejuns extremos, porque isso desregula ainda mais o comportamento alimentar", alerta Gabriela. Outra estratégia é escolher antes quais serão as indulgências da noite. "Quando você decide que vai aproveitar uma sobremesa específica ou uma bebida especial, evita comer por impulso".

A substituição de alguns ingredientes na hora de preparar a receita, inclusive, pode ajudar a deixá-la mais saudável e com menos calorias. "A ideia não é descaracterizar a receita, mas reduzir calorias onde isso não compromete o sabor”, diz a nutricionista, que lista: "maionese por iogurte grego com limão e mostarda; creme de leite por cottage batido ou ricota cremosa; leite de coco por uma versão light ou misturado com caldo e farofas com mais vegetais e menos óleo".

Sobremesas e bebidas

Mousse de chocolate 70% feito com iogurte, frutas frescas com creme leve, pavês com creme de ricota, cheesecakes de ricota e sorbets de frutas estão entre as sobremesas mais indicadas para a ceia. Gabriela alerta para as receitas, consideradas "fit', que levam muita pasta de amendoim, castanhas ou óleo de coco podem ser tão calóricas quanto as tradicionais. "Parece natural usar açúcar mascavo, tâmaras ou mel, mas eles continuam sendo açúcares concentrados", ressalta.

Quando o assunto é bebida, o espumante brut, vinho seco e drinks com gin e água tônica zero são os mais aconselhados. É necessário, contudo, ter atenção a vinhos suaves, caipirinhas com açúcar mascavo e drinks à base de sucos de fruta, pois apesar da aparência saudável, carregam bastante açúcar.

Cuidado com as armadilhas

Ir para a ceia com fome definitivamente não é uma boa opção. "Vale fazer uma refeição normal antes e, se puder, levar um prato que se encaixe no seu estilo, como uma salada reforçada", recomenda Gabriela. Passar dos limites em petiscos como chips de legumes, pastas, mix de nuts e frutas secas também é arriscado. Outro erro comum é exagerar em alimentos que têm fama de saudáveis, mas são muito densos em calorias, como castanhas, azeite, pastas de oleaginosas, abacate e queijos. "Eles são nutritivos, mas é fácil ultrapassar a quantidade ideal", explica a profissional.

Atenta ao cardápio

A apresentadora Carina Batista não deixa de saborear as delícias desta época do ano, mas evita meter o pé na jaca. "Antes da ceia, como bem a minha comida, faço um prato salada, para não chegar morrendo de fome. Bebo bastante água, procuro ingerir porções menores de alimentos que gosto, para eu poder experimentar outras coisas. Também procuro sempre fazer uma caminhada no dia seguinte, mas sem culpa, só para fazer o organismo 'circular' um pouquinho, tomo chá verde e um chá de bisco", conta ela, que aconselha a mulherada: "Não precisa emendar a ceia do Natal até o Ano Novo. Procure ter uma rotina depois, para não chutar o balde e ter que sofrer mais em janeiro".