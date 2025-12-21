Raiza Noah apostará em uma maquiagem minimalista no Natal - Divulgação

Publicado 21/12/2025 05:00

Rio - Além do look, já é hora de pensar na maquiagem que será usada no Natal! Neste ano, as produções mais 'freshs' (frescas, limpas) estão em alta, com menos peso e um olhar bem trabalhado. Luminosas e elegantes, elas valorizam ainda mais a beleza da mulher e são capazes de transitar com facilidade entre a ceia e o almoço em família.

"As pessoas querem se reconhecer no espelho. A maquiagem de Natal hoje não apaga a pele, ela valoriza o que já existe, trazendo frescor e sofisticação ao mesmo tempo", comenta o maquiador Guilherme Serpa.

O profissional aconselha o uso de uma pele com cobertura leve a média, uniforme, sem esconder a textura natural do rosto. Já as bases hidratantes ou BB creams aliados a iluminadores ajudam a dar um acabamento 'glow', aplicados de forma estratégica, no topo das maçãs do rosto, ponte do nariz e arco do cupido. "Uma pele viva, com brilho natural, deixa o visual mais atual e elegante, além de funcionar muito bem em fotos", explica Serpa.



Quando o assunto são as sobrancelhas, as naturais e bem definidas seguem em alta. Nos olhos, as sombras em tons neutros e quentes como marrom claro ou pêssego, usadas apenas para dar profundidade, são as indicadas. Os cílios longos e volumosos ganham destaque na produção. "O olhar é construído com leveza. A ideia não é pesar, mas destacar", diz Guilherme.

O blush rosado, aplicado de forma suave nas maçãs do rosto e levemente puxado em direção às têmporas, cria o chamado 'blush lift', técnica que ajuda a levantar o visual e trazer jovialidade. Nos lábios, os tons rosados vibrantes, com acabamento cremoso ou acetinado, são tendência. "Um batom com brilho natural valoriza o sorriso e deixa a maquiagem mais festiva, sem exagero", comenta Serpa.

Raiza Noah, atriz e influenciadora digital, conta que vai apostar em um visual sem exageros na noite feliz. "Eu amo as festas de final de ano. Para o Natal é válido uma produção mais minimalista. Gosto de preparar bem a pele para durar a noite toda e usar tons mais claros. Usando a tendência da pele 'glow natural'. A famosa "carinha" de saúde", destaca.

Para quem quiser adotar o visual, Guilherme Serpa ensina um passo a passo fácil e que dá para fazer em casa. Confira!

- O primeiro passo é preparar bem a pele, apostando em hidratação. Em seguida, use uma base leve ou BB cream apenas onde sentir necessidade e faça correções pontuais com corretivo. O pó deve ser mínimo e concentrado na zona T.



- As sobrancelhas podem ser preenchidas com lápis ou sombra em tom natural, sempre respeitando o desenho dos fios. Finalize escovando para cima com gel ou máscara incolor.



- Nos olhos, aplique uma sombra marrom clara ou pêssego no côncavo, esfume bem e finalize com várias camadas de máscara de cílios. O curvex ajuda a potencializar o efeito alongado.



- Complete com blush rosado nas maçãs do rosto, um iluminador discreto nos pontos altos e finalize com um batom rosado cremoso ou acetinado.



- O resultado é uma maquiagem moderna, elegante e versátil, perfeita para o Natal. Uma produção que valoriza os traços naturais e reforça a principal mensagem da beleza atual: menos excesso, mais identidade.

