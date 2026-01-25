Sarah Andrade - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 25/01/2026 05:00

Rio - Com a presença de veteranos, pipocas e camarotes, o "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, já está na boca do povo. Já teve desistência, embate entre participantes e alianças formadas. Mas além de entregar muito entretenimento, o reality show também é uma vitrini para tendências. Os cabelos das participantes, por exemplo, chamam a atenção. Tons de loiros e o aspecto mais natural dos fios estão em alta e já fazem sucesso nos salões de beleza.

Sarah Andrade é adepta a uma tonalidade de loiro manteiga nos fios, que deixa o visual mais elegante e suave. "Esse loiro tem fundo quente e aspecto mais natural. Ele ilumina sem criar contraste excessivo e funciona muito bem em quem busca sofisticação com menos manutenção visual”, explica o cabeleireiro João Bonicke.



Nesta edição do reality, ela, ainda, decidiu assumir a textura natural dos fios depois de passar pela transição capilar. "Esse processo permite que o fio se recupere de agressões químicas e fortalece a raiz. É um processo que exige paciência, mas traz benefícios estéticos e emocionais importantes”, comenta Vlassios Marangos, especialista em transplante capilar e queda de cabelo.

Já o loiro bege dourado adotado por Samira traz luminosidade e profundidade ao visual. "É um loiro que conversa bem com diferentes tons de pele e evita aquele efeito artificial. O bege dourado traz brilho, mas mantém naturalidade, o que tem sido cada vez mais valorizado", aponta João.

O cabelo mais escuro e natural de Marciele também faz sucesso. "O preto natural transmite personalidade, força e autenticidade. Cada vez mais pessoas estão deixando de clarear os fios para assumir a cor original, desde que o cabelo esteja bem tratado e com brilho", comenta o cabeleireiro.

A franja usada por Solange Couto é a prova de que o corte atravessa gerações. "Ela funciona em qualquer idade, desde que seja adaptada ao formato do rosto e ao tipo de cabelo. Além disso, pode suavizar traços e trazer leveza ao visual", afirma o cabeleireiro, que conclui: "Hoje, a tendência é respeitar a identidade de cada pessoa. Seja loira, morena, de cabelo preto ou em transição, o que faz diferença é o cabelo estar saudável e coerente com quem a pessoa é".