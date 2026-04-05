CHOCOLATE DÁ DOR DE BARRIGA? GARDÊNIA - Reprodução

CHOCOLATE DÁ DOR DE BARRIGA? GARDÊNIAReprodução

Publicado 05/04/2026 05:00

Rio - A Páscoa é celebrada neste domingo (5) e o chocolate é um dos grandes protagonistas desta data. A boa notícia é que dá para se deliciar com o doce, encontrado em várias versões, como ao leite, meio amargo, branco, sem abrir mão da saúde e da dieta. O segredo está no equilíbrio e na consciência alimentar.



"O chocolate não precisa ser visto como vilão. Ele pode fazer parte de uma alimentação saudável, desde que consumido com moderação e atenção à qualidade", explica a nutricionista Laita Balbio. De acordo com a especialista, a quantidade ideal varia de pessoa para pessoa, mas, em geral, uma porção de 25 a 30 gramas por dia já é suficiente para satisfazer o paladar sem comprometer a dieta.

fotogaleria



Os chocolates maior teor de cacau, como os amargos ou meio amargos, que possuem menos açúcar e mais compostos antioxidantes, são os mais indicados. "Quanto mais cacau, melhor. Chocolates ao leite e, principalmente, os brancos tendem a ter mais açúcar e gordura, o que favorece o consumo excessivo", alerta a profissional.

Os chocolates maior teor de cacau, como os amargos ou meio amargos, que possuem menos açúcar e mais compostos antioxidantes, são os mais indicados. "Quanto mais cacau, melhor. Chocolates ao leite e, principalmente, os brancos tendem a ter mais açúcar e gordura, o que favorece o consumo excessivo", alerta a profissional.

Laíta aconselha que a delícia seja ingerida com atenção plena, percebendo textura, aroma e sabor, para evitar exageros. "Quando você come com consciência, tende a se satisfazer com menos quantidade", afirma ela, que dá outras dicas estratégicas como: dividir o chocolate em pequenas porções, evitar estocar grandes quantidades em casa e manter uma rotina alimentar equilibrada ao longo do dia. "Não é sobre proibir, e sim sobre organizar. Comer bem nas refeições principais reduz a chance de descontar a ansiedade nos doces".



E se o exagero acontecer nesta Páscoa, nada de culpa. "É um momento especial e faz parte da cultura. O mais importante é retomar a rotina saudável no dia seguinte, sem compensações radicais, destaca Laita.



A cirurgiã dentista Thais Moura diz que pretende celebrar a data com consciência. "Costumo eleger um chocolate favorito para consumir e priorizo esse momento como algo prazeroso, saboreando com calma e atenção, mesmo em uma quantidade pequena. A ideia é aproveitar de verdade, sem exageros e sem aquela sensação de comer por impulso. Também fico atenta às datas de validade para distribuir o consumo ao longo das semanas, evitando excessos em poucos dias".



