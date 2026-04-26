Nathalia Cangueiro aposta em look brilhoso - Reprodução do Instagram

Nathalia Cangueiro aposta em look brilhosoReprodução do Instagram

Publicado 26/04/2026 05:00 | Atualizado 26/04/2026 07:38

Rio - A contagem regressiva para o megashow gratuito de Shakira na praia de Copacabana, na Zona Sul, já começou, e é hora de pensar no look ideal para curtir a apresentação, marcada para sábado (2). A boa notícia é que dá para unir tendências urbanas ao clima tropical, equilibrando praticidade e estilo.

"A praia exige tecidos respiráveis, modelagens que não limitem o movimento e peças que funcionem tanto no calor quanto em uma possível queda de temperatura à noite", diz a consultora de imagem Carol Lopes. "Não adianta ser bonito e não permitir que a pessoa se movimente ou se sinta confortável. Quando o styling respeita o ambiente e o corpo, ele potencializa a experiência. E em um show, isso faz toda a diferença".

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Produções usadas pela influenciadora digital Nathalia Cangueiro servem como inspiração para o 'grande dia'. Em um deles aposta em transparência e tecidos fluidos. "A transparência, quando bem aplicada, não é sobre exposição, mas sobre construção de imagem. Ela cria camadas, movimento e leveza", explica Carol. Esse tipo de look, inclusive, pode ser usado por diferentes pessoas. "Quem não se sente confortável pode incluir 'hot pants', tops mais fechados ou até uma terceira peça leve".

As sobreposições aparecem como uma das opções mais estratégicas. Combinações com short, top ou biquíni e uma terceira peça são indicadas. "A terceira peça protege do vento, do sol no início do evento e ainda transforma completamente o look... O 'oversized' entra como tendência porque traz essa ideia de conforto ampliado, de roupa que não aperta, que permite movimento".

Esta estética ainda é versátil. "Funciona para diferentes corpos, idades e estilos. Você pode ir do mais básico ao mais fashionista só mudando acessórios ou a camisa".

Referências dos anos 2000, saias e calças de cintura baixa usadas com tops mais estruturados ou minimalistas chamam a atenção. "A cintura baixa voltou com força porque traz um ar despretensioso e jovem. Ela desloca o foco da silhueta tradicional e valoriza outras proporções do corpo... Para um show como o da Shakira, faz total sentido, porque conversa com a estética pop, sensual e performática", destaca Carol.

A mistura de tecidos delicados, como renda, com peças mais estruturadas também estão entre as sugestões. A proposta é indicada para quem quer um visual mais elaborado, sem perder a funcionalidade. "A renda traz feminilidade e leveza, enquanto materiais mais encorpados adicionam presença", diz a consultora.

Para o contexto da praia, a adaptação é essencial. "É importante escolher versões mais leves desses tecidos. Hoje já existem rendas com elastano e materiais tecnológicos que imitam couro, mas são respiráveis. Isso permite usar a tendência sem comprometer o conforto", aconselha a profissional.

Em cores intensas ou com brilho, os conjuntos são uma boa pedida. "Resolve o look de forma inteligente. Ele alonga a silhueta, cria unidade visual e ainda permite brincar com cores e texturas... Para um show como o da Shakira, o uso de cores vibrantes ou metalizados faz muito sentido, porque acompanha a energia do palco, da música e da performance", conclui Carol.

