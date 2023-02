Cores e brilhos no dia a dia - Reprodução/Pinterest

Cores e brilhos no dia a diaReprodução/Pinterest

Publicado 26/02/2023 08:00

O carnaval terminou! Mas e se a gente pudesse levar o clima de folia durante o ano todo? Dá para fazer isso com os looks! A consultora de moda e estilo Camile Stefano dá dicas para incorporar a cor e o brilho do carnaval no dia a dia. Dá para usar as peças em diferentes ambientes e incorporar a vibe da folia na rotina.



“Para o dia a dia é possível acrescentar pequenas informações de cor e brilho do carnaval nas roupas normais. Isso vale para o ambiente de trabalho, por exemplo. Use tiaras, brincos e pulseiras coloridas, e capriche na maquiagem”, explica Camile.

Essa é a hora de testar estilos ousados que estão na moda e que ainda não temos coragem de usar normalmente, como o metalizado e o paetê. A dica também vale para acessórios e maquiagens coloridas. A graça do carnaval também está nas customizações, que podemos fazer em casa. “Recomendo costurar fitas de cetim em t-shirts brancas e colocar brilhos e pedras em shorts e calças jeans”, finaliza.

Alimentos para o pós-carnaval

Para os foliões que exageraram durante os bloquinhos, a nutricionista Érica Gomes explica que alimentos saudáveis ajudam o corpo a recuperar o equilíbrio.



- A dica é aumentar o consumo de alimentos verdes, preferencialmente verde-escuro, como brócolis, couve e escarola: são ótimos no aspecto nutricional por serem vegetais ricos em fibras alimentares e vitamina C.

- Hortaliças como alface, rúcula e agrião auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, e para quem passou um pouco da conta também é aconselhável dar uma pausa no consumo de farinhas brancas e substituir por vegetais como cenouras, beterrabas, aipim; legumes como abóbora, abobrinha, berinjela, além de farelos, como a da aveia.



- Beber bastante água também é indispensável para manter a hidratação. Sucos como laranja e limão também são uma ótima alternativa, pois além de hidratar, contêm vitamina C e compostos antioxidantes. Alimentos leves, e não gordurosos, como sopas ricas em legumes, também auxiliam na recuperação.



“Outros alimentos interessantes para incluir no cardápio são: água de coco natural, quinoa, chia, frutas vermelhas, cúrcuma, gengibre e castanhas. Todos são ótimos alimentos para ajudar os foliões que excederam durante as festas”, explica Érica.

Chá para digestão



A nutricionista também preparou uma receita de chá para o bom funcionamento da digestão. Confira:



Casca de abacaxi (a gosto)

Casca de laranja (a gosto)

1 cm de raiz de gengibre

400 ml de água

Ferva todos os ingredientes juntos por aproximadamente 7 minutos. Beba o chá em seguida.

Beleza da Alma

“Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre” (Simone de Beauvoir)