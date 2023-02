Treino: o carnaval terminou e é hora de recomeçar - Reprodução

Publicado 27/02/2023 18:39 | Atualizado 27/02/2023 18:39

Olá, meninas!

O Carnaval chegou ao fim e depois desse período, em que a galera se empolga na comilança e na bebida, é a hora correr atrás do prejuízo! Para ajudar a recuperar o ritmo, o personal trainer Cássio Fidlay deixou algumas dicas para quem está voltando a treinar e para quem tem a intenção de começar a mudar os maus hábitos.

“A melhor coisa para um treino pós-carnaval é voltar com a combinação perfeita e imbatível de musculação, no mínimo quatro vezes por semana, aeróbio no mínimo três vezes por semana, beber bastante água para tirar a retenção hídrica do álcool e voltar a se alimentar da maneira mais limpa possível”, disse Cássio.

Os treinos devem ser intensos e combinados. Além disso, ter muita disciplina e manter o equilíbrio na alimentação.

“Uma estratégia boa nessas voltas de festas, principalmente carnaval, são os treinos combinados. Um exercício em seguida do outro sem pausa entre eles. Aumentando ainda mais o gasto calórico combinado com cargas moderadas/pesada. Lembrando que essa dica é para quem já treina”, explicou.

Dica para começar do zero

Para quem quer iniciar após o carnaval, o profissional deixa uma dica especial, “Comece com treinos leves, exercícios para trabalhar todos os músculos do corpo, dando um ou até mesmo dois dias de intervalos entre eles. Cautela para não lesionar e não conseguir chegar no resultado esperado”.