Reposição hormonal na menopausa ajuda a prevenir o Alzheimer - Reprodução

Reposição hormonal na menopausa ajuda a prevenir o AlzheimerReprodução

Publicado 01/03/2023 09:00

Olá, meninas!

Implante de chip, soroterapia, medicações orais, injetáveis ou em cremes. Tudo isso pode conter hormônios para a reposição feminina na menopausa. Vocês sabiam? O assunto ainda é um tabu para muitas mulheres, mas precisamos falar sobre isso! E esse tratamento pode diminuir os riscos de alzheimer em mulheres. A doença que é a causa de quase 60% dos casos de demência, afetando mais de 1,2 milhão de pessoas no Brasil.

“Um diagnóstico precoce, a busca de ajuda especializada e a adoção de técnicas como a soroterapia e o implante de chip podem melhorar a vida das pacientes”, explica Márcia Umbelino, geriatra especialista em medicina ortomolecular.

O risco de demência é maior em mulheres do que em homens, e a queda do estrogênio, hormônio que tem funções neurológicas, na menopausa é um dos possíveis fatores que aceleram o desenvolvimento da doença. Mulheres que fizeram reposição podem apresentar melhor memória e função cognitiva, por exemplo.

O Alzheimer provoca problemas na memória, assim como de pensamento e comportamento. Os sintomas pioram conforme a doença causa mais danos ao cérebro, e os portadores costumam viver em média até oito anos.

“Apesar de termos tratamentos que impeçam o progresso da doença, há medicamentos para tratar os sintomas de demência. Esses medicamentos funcionam aumentando os neurotransmissores no cérebro”, explica a geriatra.

A soroterapia e o implante de chip são aliados no tratamento. Segundo a especialista, com essas técnicas é possível receber as medicações de forma mais eficaz, uma vez por semana, diminuindo a quantidade de comprimidos que se ingere diariamente e evitando a perda no estômago.

“O alzheimer abala a vida das pacientes. É importante o diagnóstico prematuro e a possibilidade de levar qualidade de vida a elas. Ele é irreversível e progressivo, por isso devemos tratar as mulheres com estrogênio na menopausa para evitar a doença no futuro”, finaliza.