Publicado 02/03/2023 09:00

Uma criança que está sempre desatenta ou aquela que não fica quieta nunca, super hiperativa. Essas características podem ser comuns aos pequenos, não é mesmo? Mas em alguns casos, quando esses sintomas atrapalham o desenvolvimento, pode ser um problema que requer muita atenção dos pais – o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Esse é um transtorno neurobiológico, que pode ser resultado de vários sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade.

Normalmente o problema aparece ainda na infância e, na maioria dos casos, acompanha a pessoa pela vida toda. O diagnóstico rápido e o tratamento multidisciplinar são fundamentais para a qualidade de vida dessas crianças e jovens. E para ajudar os pais com esse tema, conversamos com o psiquiatra Ervin Cotrik, que explicou os sinais de alerta e quando a família deve procurar apoio de um médico. Confiram!

O diagnóstico pode ser feito em idades precoces, mas o recomendado é que ele seja feito a partir dos 6 ou 7 anos, porque crianças menores podem ter níveis muito variáveis de desatenção e inquietude, que não permitem distinguir se é típico para a idade de quem tem ou não TDAH.Não existem exames complementares para fazer o diagnóstico. Com muita frequência, entretanto, é solicitado o exame neuropsicológico para ter uma visão mais aprofundada das dificuldades atencionais e também investigar outros problemas que frequentemente acompanham o TDAH, como por exemplo, dificuldades na leitura.O TDAH pode remitir (desaparecer) mesmo sem tratamento em um número significativo de casos, em até 40%. Mas pode persistir em graus menores, com menos sintomas e na vida adulta com todos os sintomas.Os adultos tendem a ter menos hiperatividade, embora a desatenção possa ser igual ou até maior por conta da maior demanda. Em crianças, ocorre tanto hiperatividade como desatenção. Em adultos, a hiperatividade tende a melhorar, embora ainda sejam pessoas inquietas, mas não hiperativas.