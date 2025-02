Artistas apostaram em looks com luxo e ousadia para o Baile da Vogue - Reprodução

Artistas apostaram em looks com luxo e ousadia para o Baile da VogueReprodução

Publicado 24/02/2025 20:57

Olá, meninas!

No último sábado, o icônico Baile da Vogue foi marcado por muita ousadia e luxo. O tradicional evento que acontece às vésperas do carnaval trouxe vários artistas com inspirações e looks que fizeram sucesso. Com o tema "Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda", o baile celebrou a moda em sua essência mais pura e marcou o início das comemorações dos 50 anos da Vogue Brasil.

Para saber todas as inspirações, fantasias, composições e looks escolhidos pelos artistas, Luciana Rabelo, consultora de imagem e estilo, destaca as produções que arrasaram no Baile. Confiram!

1. A atriz Deborah Secco apostou em dois looks. O primeiro foi um dourado inspirado nela própria, com a mensagem de que todos podem ser seus próprios ícones fashion. Ela também levou modelos que representavam suas várias versões e personagens, como Bruna Surfistinha e Darlene, da novela Celebridade. O segundo look foi um vestido em formato de bolo de aniversário para celebrar os 50 anos da Vogue Brasil.

2. Erika Januza inspirou-se na primeira Barbie negra da história, lançada em 1967, usando um vestido deslumbrante que capturou a essência da Barbie Negra, destacando-se pela elegância e pelo simbolismo.

3. Marina Ruy Barbosa brilhou no Baile da Vogue 2025 com um look inspirado em sua avó. Ela usou um vestido deslumbrante com aplicações de cristais delicados em pontos estratégicos do rosto, criando um visual elegante e sofisticado. O vestido era uma verdadeira obra de arte, destacando-se pela transparência e pelo brilho, perfeito para o tema.

4. Adriane Galisteu optou por um look cheio de doces para o Baile da Vogue 2025. Ela apareceu com um body repleto de pirulitos, acompanhado por uma peruca ruiva no mesmo estilo. As botas em tons de roxo e laranja completaram o visual, que deixou seu corpo delineado em evidência. A escolha do look foi inspirada no jogo "Sweet Bonanza" da Betano, o que gerou polêmica e dividiu opiniões nas redes sociais

5. Sabrina Sato é conhecida por seu estilo ousado e não foi diferente no baile. Ela usou duas produções com o primeiro look sendo uma explosão de cores, que utiliza técnicas de upcycled couture, transformando plástico coletado dos oceanos e pedrarias descartadas em peças de alta costura. Mais tarde, Sabrina apareceu com um visual inspirado em Eva, com um vestido vermelho, enrolada em uma cobra e prestes a comer uma maçã.

E como Sabrina é umas das figuras mais icônicas da moda e do Carnaval, várias celebridades a homenagearam com fantasias usadas por ela:

• Fernanda Motta: A modelo vestiu um look inspirado em uma das produções marcantes de Sabrina Sato.

• Thaila Ayala: A atriz homenageou um look icônico de Sabrina Sato no Baile da Vogue de 2023, com uma roupa completamente coberta de flores e borboletas.

• Karina Sato: A irmã de Sabrina também se inspirou em uma das produções da apresentadora para o evento.

• Ana Hikari: A atriz recriou um dos looks de Sabrina Sato do Baile da Vogue de 2020.

• Gabb: A apresentadora se inspirou em Sabrina Sato para criar um visual lúdico, com uma caixa metálica no formato de coração nas costas.

• Pocah: A cantora também prestou homenagem a Sabrina com um look inspirado em uma de suas aparições anteriores.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.