Érika Januza, Paolla Oliveira e Viviane Araújo são algumas das estrelas que representam a alegria e a beleza do carnaval Reprodução

Publicado 25/02/2025 09:00

Olá, meninas!

Toda semana destacamos aqui uma mulher que inspira, que tem uma linda história e que representa a força de todas as mulheres. Mas hoje vamos falar de alguns “mulherões” que são verdadeiras estrelas do Carnaval 2025. Elas dão um show de simpatia, graça, samba no pé e representatividade feminina. São rainhas de bateria, musas e artistas que estão brilhando nos ensaios na Sapucaí. Elas são sucesso na folia já ganharam o coração de muitos fãs neste carnaval.

Não podemos falar de carnaval sem lembrar de Paolla Oliveira, a rainha de bateria da Grande Rio, que revelou recentemente que este será o seu último ano comandando os ritmistas da escola. A famosa é um dos ícones do carnaval e uma das rainhas mais queridas do público. Paolla esbanja alegria, beleza e vem brilhando nos últimos ensaios. Apesar da notícia triste para o público, ela deixou claro que não se trata de uma decisão definitiva. Ou seja, podemos esperar que ela volte a brilhar na passarela do samba. "Escolher entre paixões é difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Vou me despedir, mas nunca, jamais do Carnaval, da Grande Rio. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. É uma escolha difícil, mas é isso", revelou Paolla.

A história de Viviane Araújo se mistura com a do carnaval. Ela é considerada por muitos como a "rainha das rainhas" do carnaval brasileiro. São muitos anos desfilando na Sapucaí, refletindo a essência da festa e da folia. A relação da famosa com o carnaval é sinônimo de muita entrega, amor e compromisso pelo que faz. Na última semana a artista compartilhou uma montagem feita por seus fãs, mostrando um registro do seu primeiro ano na passarela do samba, em 1995. Completando 30 anos de desfiles, Viviane celebrou sua conquista no último ensaio e levou o filho de 2 anos, Joaquim, para a avenida. O menino arrancou suspiros do público e deu um show de fofura. Recentemente ela recebeu críticas por desfilar com uma hérnia aparente, mas ela não se abalou, disse que está bem e mandou seu recado, “Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e comentar sobre a hérnia. Não apreciavam mais nada, só falavam dela. No momento, não tenho tempo para fazer a cirurgia, mas vou precisar operar novamente".

Outro destaque é a belíssima Érika Januza. A artista estreou como rainha de bateria da Viradouro em 2020 e segue comandando os ritmistas da escola. Ela é uma das grandes defensoras da representatividade negra na festa e valoriza muito a cultura do Carnaval. Érika também já destacou que ser rainha da Viradouro traz uma responsabilidade maior, "Ser campeã aumenta ainda mais esse peso, mas, independentemente do título, ser rainha dessa escola já me dá uma grande responsabilidade". Assim como Paolla e Viviane, não se curvou à ditadura da beleza e reforça que está feliz com seu corpo, “Entendi que não sou a rainha sarada. Sou a rainha que vai com o corpo que tem. Não sou uma mulher musculosa. Quero estar bem comigo mesma e saudável. O principal é ter fôlego para atravessar”, revelou a artista.

Elas representam a alegria e a energia positiva da grande festa que é o carnaval. O maior espetáculo da terra tem também outras grandes mulheres, que inspiram todas nós. E vocês, também são fãs dessas musas?