Ideias de fantasias frescas para enfrentar a onda de calor nos blocos Reprodução

Publicado 26/02/2025 09:00

Olá, meninas!

O Carnaval é sinônimo de alegria, brilho e muita diversão, mas quem já passou horas pulando nos blocos de rua sabe que o calor pode ser um desafio na hora de escolher a fantasia perfeita. Pensando nisso, a fashionista e especialista em moda, Nanda Silveira, separou seis ideias de fantasias que são estilosas, criativas e, o mais importante: fresquinhas! Ideiais para enfrentar as altas temperaturas sem perder o glamour. Confiram!

Top de crochê, a tendência do momento: O crochê segue em alta e é uma escolha perfeita para o Carnaval! Os tops feitos nesse material são lindos, leves e deixam o corpo respirar, o que é essencial para enfrentar o calor. Combine com um shortinho ou uma saia fluida para um look fresco e estiloso.

Patinadora dos anos 70: Essa fantasia é puro charme e conforto! Inspirada no visual das patinadoras dos anos 70, ela traz shortinho curto, regata e uma viseira super estilosa que ainda ajuda a proteger do sol. E o melhor? Além de ser fresquinha, é fácil de montar com peças que já temos no armário!

Foco na maquiagem, conforto na roupa: Se você quer priorizar o conforto e não abrir mão do glamour, aposte em uma maquiagem poderosa e cheia de brilho! Pedrarias, glitter e delineados coloridos dão um toque carnavalesco ao look sem precisar de uma fantasia super elaborada. Assim, você arrasa sem passar calor!

Fantasia de morango: A ideia é apostar em um vestido vermelho soltinho ou um conjuntinho leve com estampa de morango. Para completar, um acessório de folhinhas verdes na cabeça dá o toque final e transforma um look simples em uma fantasia divertida, fresca e super criativa!

Miçangas e hot pants para um toque fashionista: Quer um look prático e ao mesmo tempo cheio de personalidade? Aposte nas miçangas! Elas estão super em alta e podem ser usadas sobre hot pants e tops, transformando uma roupa básica em um look de Carnaval sem esforço. É fresquinho, estiloso e tem tudo a ver com a vibe da folia!