Com alguns cuidados simples, é possível conquistar o efeito liso que você ama sem abrir mão da saúde, do brilho e da maciez dos fios - Reprodução/Internet

Com alguns cuidados simples, é possível conquistar o efeito liso que você ama sem abrir mão da saúde, do brilho e da maciez dos fiosReprodução/Internet

Publicado 07/08/2026 09:32

Olá, meninas!

Tem dias em que tudo o que a gente quer é sair de casa com o cabelo alinhado, brilhante e sem um fio fora do lugar. E, para muitas mulheres, a chapinha continua sendo a melhor aliada nessa missão. Mas será que ela realmente estraga o cabelo? A resposta é: depende de como você usa.



A boa notícia é que não é preciso abandonar a chapinha para manter os fios saudáveis. Com alguns cuidados simples, é possível conquistar aquele efeito liso impecável sem comprometer a saúde do cabelo.



Nunca pule o protetor térmico



Se existe um produto indispensável antes de usar a chapinha, é o protetor térmico. Ele cria uma barreira entre o calor e os fios, ajudando a reduzir os danos causados pelas altas temperaturas.



Além de proteger, muitos produtos ainda controlam o frizz, deixam o cabelo mais macio e prolongam o efeito liso.



Cabelo molhado? Nem pensar!



Esse é um dos erros mais comuns. Passar a chapinha nos fios úmidos pode causar danos profundos, já que a água presente no cabelo aquece rapidamente e enfraquece a fibra capilar.



Antes de começar, certifique-se de que o cabelo está completamente seco.



Temperatura alta nem sempre é a melhor escolha



Muita gente acredita que quanto maior a temperatura, melhor será o resultado. Mas não é bem assim.



Fios finos ou quimicamente tratados pedem temperaturas mais baixas. Já cabelos mais grossos podem suportar um pouco mais de calor, sempre com moderação. Na maioria dos casos, entre 180°C e 200°C já é suficiente para um bom resultado.



Menos repetições, mais cuidado



Passar a chapinha várias vezes na mesma mecha aumenta o desgaste dos fios.



O ideal é dividir o cabelo em mechas menores e deslizar o aparelho lentamente. Assim, o resultado fica mais uniforme e você evita o excesso de calor.



Hidratação faz toda a diferença



Quem usa chapinha com frequência precisa reforçar os cuidados com hidratações semanais.



Máscaras nutritivas e reconstrutoras ajudam a devolver água, brilho e maciez aos fios, deixando o cabelo mais resistente ao calor.



Dê um descanso para os fios



Sempre que possível, aproveite alguns dias para deixar o cabelo secar naturalmente ou apostar em penteados que valorizem sua textura natural.



Essa pausa ajuda a reduzir o desgaste causado pelo calor e permite que os fios se recuperem.



Chapinha pode, desde que com equilíbrio



A chapinha não precisa ser a vilã da sua rotina de beleza. Quando usada corretamente e acompanhada de uma rotina de cuidados, ela continua sendo uma excelente aliada para conquistar cabelos bonitos, alinhados e cheios de brilho.

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