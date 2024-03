Abastecimento será retomado gradativamente durante a tarde de domingo - Águas do Rio

Publicado 24/03/2024 16:01

A concessionária Águas do Rio informou que, neste domingo (24/03), o fornecimento de água tratada está comprometido no município de Duas Barras. Equipes da concessionária atuam no reparo do sistema de distribuição de água.

A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após o término do trabalho, previsto para ocorrer no início da tarde.

A concessionária orienta os moradores a adiarem atividades de alto consumo de água, agradece a compreensão de todos e reforça que segue à disposição para ligações e WhatsApp pelo número 0800 195 0 195.