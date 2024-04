Curso para gestantes será ministrado por enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde - Imagem de yanalya no Freepik

Publicado 10/04/2024 14:38

A Secretaria Municipal de Duas Barras promove, no próximo dia 19 de abril, mais um curso direcionado às gestantes. Com a participação das enfermeiras Martha Ferreira e Daiane Chermont, mamães em qualquer idade gestacional terão a oportunidade de aprender mais sobre cuidados com reccém-nascidos e amamentação.

O evento acontece na sexta-feira, dia 19 de abril, às 10h, na Policlínica Ambulatorial Dr. Luiz Gonzaga Pagnuzzi Araújo, no Loteamento Castelo. A participação é livre.