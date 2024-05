Foi publicado, no dia 3 de maio, o edital do concurso público de Duas Barras. A seleção conta com uma oferta imediata de 245 vagas mais cadastro de reserva, em cargos de todos os níveis de escolaridade, fundamental, médio e superior. Com oportunidades em diversas áreas, os salários variam entre R$1.342,87 e R$11.748,55, em início de carreira. A jornada de trabalho dos selecionados irá variar de 20 a 40 horas, de acordo com o cargo.Os candidatos que não forem chamados para as vagas imediatas vão compor o banco de reserva, ou seja, poderão ser chamados enquanto o concurso estiver válido.O prazo de validade do concurso de Duas Barras será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.