Duas Barras comemora 133 anos de fundaçãoDivulgação

Publicado 13/05/2024 17:22

No último dia 8 de maio, a cidade de Duas Barras celebrou seu 133º aniversário de fundação, relembrando momentos importantes e celebrando suas conquistas. O evento comemorativo contou com a presença do prefeito Dr Fabricio Ayres e do vice-prefeito Marcos Antônio Fernandes (Bananeira), que compartilharam palavras de gratidão e otimismo, destacando a importância da data.

Durante a celebração, os cidadãos Bibarrenses puderam desfrutar de diversas atividades e atrações, que ressaltaram a cultura local e a identidade única da cidade.

“Este é mais do que um simples aniversário. É um marco histórico que nos lembra de nossas raízes, de nossas tradições e do espírito de união que nos torna uma comunidade forte e resiliente”, afirmou o prefeito durante o discurso.