Caxias entrega nova unidade de saúde - Divulgação

Caxias entrega nova unidade de saúdeDivulgação

Publicado 04/07/2023 20:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou a nova Unidade de Saúde da Família (USF), em Jardim Olimpo. Localizada na Rua Maurícia, esquina com a Rua Olimpo, a USF amplia a atenção primária, reduzindo os encaminhamentos aos hospitais e aumentando a qualidade de vida dos moradores do município. A nova unidade conta com consultórios de clínica médica, ginecologia e odontologia, salas para procedimentos de imunização e curativo, além de dependências para atendimento dos pacientes e profissionais de saúde.

Caxias entrega nova unidade de saúde Divulgação



Eliane, moradora do bairro, falou da importância de ter uma USF perto de casa. Eliane, moradora do bairro, falou da importância de ter uma USF perto de casa.

“Para nós, moradores, ter no bairro uma unidade de saúde com atendimentos básicos é de extrema ajuda. Agora não precisamos ir tão longe para fazer um curativo, por exemplo. Que a nossa prefeitura continue investindo em melhorias para todo o município”, declarou Eliane.



A inauguração contou com a presença do Prefeito Wilson Reis; da secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano; do deputado estadual Rosenverg Reis; do secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; além de vereadores e outras autoridades.

Caxias entrega nova unidade de saúde Divulgação



“É um prédio moderno, que vai gerar mais assistência e atendimento com mais dignidade para os moradores do bairro. É um imóvel lindo e eu fico feliz, pois estamos entregando essa unidade com equipamentos de primeira para o nosso povo”, declarou o prefeito Wilson Reis.



O programa de melhorias na área de saúde já beneficiou moradores do Parque das Missões, Olavo Bilac, Parque Leal, Barro Branco, Cangulo, Calundu, Taquara e Vila Canaã, entre outras regiões. “É um prédio moderno, que vai gerar mais assistência e atendimento com mais dignidade para os moradores do bairro. É um imóvel lindo e eu fico feliz, pois estamos entregando essa unidade com equipamentos de primeira para o nosso povo”, declarou oO programa de melhorias na área de saúde já beneficiou moradores do Parque das Missões, Olavo Bilac, Parque Leal, Barro Branco, Cangulo, Calundu, Taquara e Vila Canaã, entre outras regiões.