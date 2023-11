Caxias Shopping terá programação especial para o Natal - Divulgação

Publicado 07/11/2023 01:02

Duque de Caxias - Novembro é um mês de festa no Caxias Shopping. O empreendimento, localizado na Baixada Fluminense, completa 15 anos no próximo dia 11 e aproveita a data para presentear seus clientes com uma programação inesquecível que marca o início da temporada de Natal. A grande atração da festa é o próprio Papai Noel, que chega a bordo de um helicóptero, para marcar a programação em grande estilo. A festa é gratuita, para toda a família, e começa às 13h, no estacionamento do Caxias Shopping.



Para dar início as comemorações, recreação infantil e diversos brinquedos infláveis para a garotada prometem muito agito e diversão. Às 14h, personagens natalinos, como o baleiro que distribui guloseimas, irão interagir com o público e trazer ainda mais a magia do Natal para a festa.



Às 16h, no palco instalado no estacionamento, o destaque é a apresentação do Espetáculo de Natal Família Encanto, inspirado no filme homônimo, que vai fazer a criançada dançar e cantar. O espetáculo conta a história da família Encanto, que se prepara para a celebração do Natal. Em cena, Mirabel, suas irmãs e primos cantam e dançam enquanto passam uma mensagem de amor e união às famílias.



Após a apresentação, às 17h, acontece o grande momento da tarde: Papai Noel chega de helicóptero no estacionamento do shopping. Acompanhado por personagens temáticos, ele vai caminhar até o palco e convocar o público para cantarem, juntos, o Parabéns Para Você para celebrar os 15 anos do Caxias Shopping.



Mas a festa continua. Às 18h, o Bom Velhinho inaugura a Árvore de Natal e recebe a criançada que quiser fotografar ao lado do trono. O registro será feito por ordem de chegada.



Decoração Natalina



Na área externa os clientes serão impactados com diversos cenários instagramáveis - uma linda passarela iluminada com arcos que simulam laços e uma caixa de presente gigante luminosa - onde poderão tirar fotos para compartilhar nas redes sociais.



Na parte interna, o destaque é a tradicional árvore de Natal, localizada na praça principal, ambientada com luzes e elementos clássicos em tons de dourado. A decoração traz, ainda, jogo da memória interativo e uma grande bola de Natal instagramável.

“Que linda oportunidade para celebrarmos nossos 15 anos junto com a chegada do Papai Noel, maior símbolo do Natal. É um ótimo momento para presentearmos, com ações gratuitas, nossos clientes. Cada detalhe foi pensado com muito carinho para oferecer uma linda festa à comunidade do entorno, que nos acompanhou e prestigiou nestes anos. A trajetória do Caxias Shopping se mistura à história do município e isso nos honra muito”, comemora Adriana Rebouças, Superintendente do Caxias Shopping.



Serviço:



Chegada do Papai Noel – Caxias Shopping



Data: 11/11 (Sábado)



Local: Estacionamento



Horário: das 13h às 18h



13h - Recreação Infantil e Brinquedos Infláveis



14h - Cortejo com Personagens Natalinos



16h - Espetáculo de Natal Família Encanto



17h - Chegada do Papai Noel



18h – Inauguração da Decoração de Natal e Fotos com o Papai Noel



EVENTO GRATUITO