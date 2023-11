Águas do Rio melhora abastecimento de água em Caxias - Divulgação

Águas do Rio melhora abastecimento de água em CaxiasDivulgação

Publicado 07/11/2023 01:14 | Atualizado 07/11/2023 01:17

Duque de Caxias - Uma nova realidade no abastecimento de água já pode ser sentida pela população de Duque de Caxias. Na cidade da Baixada Fluminense, onde atua há dois anos, a Águas do Rio realizou o assentamento e a substituição de cerca de 100 km de redes, levando água tratada pela primeira vez a mais de 42 mil caxienses, sendo oito mil deles em Xerém, onde vive Valéria de Azevedo.



“Quando comecei a entender melhor como seria o trabalho da empresa aqui em Xerém, eu fiquei mais tranquila, porque essas equipes estão trabalhando para trazer dignidade para nós”, afirmou a moradora.



Ela relembrou ainda as dificuldades pelas quais a família passou ao longo dos últimos anos.



“Minha mãe morava na beira de um rio, então ela sabe o sacrifício que era pegar e usar aquela água sem tratamento adequado, o que oferecia vários riscos para a saúde. Depois que tivemos água encanada, tudo mudou. E é isso que eu quero para todos na nossa cidade”, destacou Valéria.



Aprovado pelo Congresso Nacional em julho de 2020, o Novo Marco Legal do Saneamento tem como um dos objetivos a universalização de serviços até 2033 - garantindo que 99% da população do país tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto.



De acordo com Marcello Dall’Ovo, que é diretor executivo da concessionária e atua na Baixada Fluminense, o desejo da Águas do Rio é conseguir ampliar, melhorar e manter um serviço de qualidade para os residentes de Duque de Caxias.



“Queremos ampliar a oferta de água sempre oferecendo um serviço de qualidade para que todos tenham acesso a este bem essencial. Temos o compromisso com o bem-estar das pessoas que vivem na nossa área de concessão”, disse Marcello.



Melhorias na rede coletora de esgoto



Os avanços e as melhorias feitas pela Águas do Rio também são nítidos nos serviços de esgotamento sanitário do município. Por meio de serviços que reativam o sistema de forma gradual, a companhia hoje atende mais de 20 mil pessoas de bairros como Jardim 25 de Agosto, Laguna e Dourados, Bar dos Cavaleiros, Parque Lafaiete, Olavo Bilac, Centenário, Jardim Leal, Gramacho e Figueira.

Programação em Caxias

O programa Águas do Rio Com Você percorreu, nas últimas semanas, diversos municípios fluminenses, oferecendo atendimento mais próximo aos clientes.Até sábado (11/11), mais de 500 funcionários, identificados com colete e crachá, passarão em Duque de Caxias.



Durante o atendimento são solicitados documentos como identidade e CPF, além de telefone e e-mail. É importante ressaltar que os clientes não devem se preocupar quanto à privacidade de suas informações, uma vez que os dados são armazenados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



Os profissionais da Águas do Rio informarão aos clientes as opções de parcelamento, sendo possível que o pagamento da entrada seja efetuado no próprio local, por meio de uma maquininha personalizada. Caso o consumidor tenha demandas incapazes de serem resolvidas durante a visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da Águas do Rio.



Serviço:



Data da ação:



De 6 a 11 de novembro



Duque de Caxias: Parque Eldorado e Chácaras Arcampo;