Moradores de Caxias aproveitam campanha de negociação da Águas do Rio - Divulgação

Moradores de Caxias aproveitam campanha de negociação da Águas do RioDivulgação

Publicado 11/12/2023 18:58

Duque de Caxias - Quem passou nesse fim de semana pela Praça Humaitá, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, conseguiu aproveitar descontos especiais no parcelamento de dívidas e outros serviços oferecidos pela Águas do Rio durante feirão de negociação. Mas não para por aí. As condições personalizadas são válidas até o dia 31 de dezembro, e os interessados podem procurar a empresa por meio dos seus canais de atendimento.

Os descontos ofertados podem chegar a 70%, e os parcelamentos, em até 120 vezes. Uma das clientes que esteve no feirão foi Rosangela Santos. Ela não perdeu tempo e conseguiu fazer um acordo para terminar o ano no azul.

“Vim aqui para fazer compras no mercado e vi a iniciativa da empresa. De forma muito rápida, eu consegui fazer o parcelamento das contas atrasadas. O atendimento da equipe foi muito eficiente e sem filas, o que facilitou muito”, contou Rosangela.

Para Cláudia Farias, supervisora de atendimento da concessionária, a ação é uma forma de reforçar a campanha especial em andamento até o fim deste mês.

“Nós conseguimos analisar o perfil de cada cliente que passou pelo nosso atendimento e ofereceremos ofertas que cabiam no bolso deles. Ficamos muito satisfeitos com a ação, assim como os consumidores”, observou Cláudia.

Para quem não conseguiu comparecer ao feirão e ficou interessado em participar da campanha de negociação, basta procurar as lojas da Águas do Rio ou atendimento pelo número 0800 195 0 195, que funciona por WhatsApp ou ligação.