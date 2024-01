Moradores de Magé assinam contrato de moradia nova e água tratada - Divulgação

Moradores de Magé assinam contrato de moradia nova e água tratada Divulgação

Publicado 19/01/2024 21:08 | Atualizado 19/01/2024 21:28

Magé - O sonho da casa própria virou realidade para 730 pessoas que adquiriram um imóvel em Magé, na Baixada Fluminense, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Os apartamentos, distribuídos por prédios no bairro Vila Esperança, estão conectados com a rede formal de abastecimento de água, o que fará com que muitas famílias recebam, pela primeira vez, um comprovante de residência e possam ter um dia a dia sem contratempos e com mais dignidade.



“Por mais de 50 anos eu sonhei com esse momento e, hoje, estou realizado. Ter o meu canto para viver e com água tratada nas torneiras é algo maravilhoso. Água é vida e precisamos dela para fazer nossas tarefas dentro de casa”, disse Jorge da Silva Cruz.



De acordo com a Águas do Rio, o compromisso da concessionária não se limita a prestar um bom serviço aos seus milhões de clientes, mas tem relação primordial com a transformação social da população nas áreas onde atua em 27 cidades fluminenses.



“Levar água tratada às pessoas é levar dignidade. Por isso estamos participando ativamente dessa transformação para o povo mageense. Saber que o nosso trabalho impacta positivamente e muda a vida dessas pessoas para melhor é que o nos move”, destacou Luiz Fabbriani, diretor-superintendente da Águas do Rio.

Acesso a serviços de saúde



Os condomínios residenciais Lótus e Lírios estão localizados perto da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Magé. E, para alguns moradores, a entrega das chaves e a assinatura do contrato com a concessionária de água significarão ter novamente acesso aos serviços de saúde.



“Perdi o meu auxílio-doença e, atualmente, faço tratamento contra algumas doenças. Só que algumas clínicas não aceitam a consulta sem ter comprovante de residência. Agora, a história será diferente, vou conseguir ter acesso aos meus benefícios de novo com a minha conta de água em mãos”, disse a dona de casa Meurilândia Bezerra da Silva.



A próxima etapa do programa será a entrega das chaves e está prevista para acontecer na próxima semana.



“Agradeço muito por ter conseguido assinar meu contrato. Quando eu recebi a informação dessa aquisição pelos meus filhos, eu não acreditei. Estou muito feliz por tudo conquistado até aqui”, concluiu Meurilândia, emocionada.



Sobre a ETA Magé



ETA Magé, capta água do rio Roncador, que é tratada e transportada para o reservatório de 5 milhões de litros localizado perto da estação de tratamento, no bairro Vila Nova. Antes, a água que chegava na parte central de Magé passava pela Unidade de Tratamento Santo Aleixo, com captação nos rios Riachão da Lagoinha e Rio do Pico. A ativação da ETA Magé foi fundamental para garantir a qualidade e regularidade no fornecimento e para permitir a ampliação da distribuição em diferentes bairros da cidade.