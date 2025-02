Hospital Veterinário de Caxias - Divulgação

Publicado 20/02/2025 21:04

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias (HMVDC) realiza em média 300 atendimentos diários, dos quais 50% são de doenças infectocontagiosas. A maior incidência é a Cinomose Canina, que afeta o sistema nervoso central dos cães podendo levar a morte ou a paralisia. A prevenção é a melhor arma, mas conhecer os sintomas e identificar os sinais pode salvar a vida dos animais acometidos pela doença, além de diminuir o tempo de tratamento.

De acordo com a Dra. Mara Lopes, diretora do HMVDC, a Cinomose Canina é uma doença grave causada por vírus, altamente contagiosa que pode levar à morte do animal se não tratada ou deixar sequelas graves como a paralisia. Ainda segundo a médica, a prevenção é vacinal.

“Realizamos cerca de 300 atendimentos diários no nosso hospital e a metade é de doenças infectocontagiosas e a Cinomose é a de maior incidência. Temos uma ala de infectologia para tratar os animais acometidos e, nos casos mais graves quando o animal fica com sequelas, oferecemos o tratamento de acupuntura para que sejam recuperados os movimentos. A melhor prevenção é a vacina. Recomendamos as vacinas importadas que têm efeito mais seguro e devem ser dadas em clínicas”, afirmou.

Conheça sobre a doença:

A Cinomose Canina é uma doença grave causada por vírus, altamente contagiosa, de difícil tratamento, podendo levar à morte do animal. Em uma fase avançada o sistema nervoso central é acometido – quando o animal anda desorientado, tem tremores musculares que podem evoluir para crises convulsivas. A transmissão acontece principalmente pelo contato com fluidos de animais contaminados, principalmente o que não foram vacinados contra a doença. Os sintomas mais comuns são a perda do apetite, febre, diarreia, vômito, corrimento ocular e paralisias. A Cinomose não é transmitida a humanos e os animais doentes devem ser separados dos demais. É necessário identificar rapidamente os sinais. A prevenção é a melhor arma.

Se o seu animal apresentar alguns destes sintomas, busque atendimento no Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias, na Alameda Xavier Filho, no bairro Jardim Primavera, próximo à sede da Prefeitura.