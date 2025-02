Caxias realiza encontro entre poderes municipais e conselheiros tutelares - Divulgação

Publicado 20/02/2025 21:12

Duque de Caxias - O prefeito Netinho Reis e o presidente da Câmara Municipal, Claudio Thomaz, receberam nesta quinta-feira (20), na sede da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, representantes do legislativo municipal e os conselheiros tutelares da cidade. O objetivo da reunião foi alinhar propostas de trabalho e fortalecer as ações voltadas à garantia dos direitos das crianças e adolescentes do município.



Durante o encontro, o presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Claudio Thomaz, destacou a importância da responsabilidade fiscal na gestão pública. Ele ressaltou que o prefeito, de maneira respeitosa e democrática, recebeu os vereadores e conselheiros tutelares para dialogar.

“Tenho certeza de que os assuntos foram analisados criteriosamente pelo Chefe do Executivo Municipal, garantindo, assim que as decisões sejam tomadas com total responsabilidade e compromisso com os profissionais”.



Encerrando a reunião, o prefeito Netinho Reis reforçou seu compromisso com os trabalhadores e destacou os esforços da atual administração.

"Trabalho de 14 a 15 horas por dia para entregar aquilo que está sendo prometido e cumprido. Quero destacar que tenho muito orgulho desses 51 dias de gestão. Estamos fazendo história, além disso, todos os trabalhadores, sem exceção, estão recebendo de forma antecipada. Graças ao empenho e ao esforço de todos, estamos cumprindo as demandas e as necessidades dos profissionais da nossa cidade", concluiu o prefeito.