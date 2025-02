Hospital Moacyr do Carmo investe em capacitação para atendimento humanizado - Divulgação

Publicado 20/02/2025 21:19

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, através da equipe administrativa da UPA Beira Mar, deu início ao ciclo de capacitações de 2025 com um tema essencial para a qualidade da assistência em saúde: "Humanização e Equidade no Atendimento aos Usuários do SUS". A ação, realizada nesta quinta-feira (20/02), tem como foco a qualificação dos profissionais que atuam no pronto atendimento, reforçando a importância do acolhimento e o respeito às necessidades de cada paciente.



A capacitação foi realizada com dinâmicas de grupo, proporcionando aos participantes um ambiente interativo para a troca de experiências e reflexões sobre a prática humanizada no atendimento. A iniciativa visa fortalecer o SUS ao promover melhorias na assistência prestada, resultando na satisfação dos usuários e na valorização dos profissionais de saúde.



Segundo a diretora administrativa da unidade, Larissa Diniz, capacitar e orientar os profissionais é fundamental para garantir um atendimento mais humano e eficiente.

“Quando o paciente se sente acolhido e tratado com dignidade, sua experiência no sistema de saúde se transforma, refletindo diretamente na sua recuperação e qualidade de vida”.



De acordo com a diretora-geral do HMMRC, dra. Vanessa Vazquez, a humanização no ambiente hospitalar é um dos pilares fundamentais para um atendimento de excelência.

"A humanização não se limita a um conceito, mas se traduz em atitudes concretas que fazem toda a diferença no bem estar dos pacientes e na eficiência dos profissionais de saúde”, explicou.