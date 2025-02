Caxias inaugura nova via que interliga bairros de Xerém - Divulgação

Caxias inaugura nova via que interliga bairros de Xerém Divulgação

Publicado 20/02/2025 21:27

Duque de Caxias - O prefeito Netinho Reis inaugurou uma nova via de interligação entre os bairros de Xerém, desafogando o trânsito e facilitando o acesso dos veículos à Rodovia Washington Luiz (BR 040). Além da participação de moradores da região, o evento contou ainda com a presença do secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, além de autoridades federais, estaduais e municipais.



A nova via, com cerca de dois quilômetros de extensão, corta várias localidades do quarto distrito, a partir da rotatória instalada na Estrada Rio D’Ouro, no bairro Km 51, e segue até a Estrada Principal de Xerém, próximo a antiga fábrica de carrocerias Marcopolo. Morador do Km 51 desde 1972, David Pacheco, da Chácara Vovô Didi, era um dos mais animados com a nova estrada de interligação.

Caxias inaugura nova via que interliga bairros de Xerém Divulgação

“Tenho muito orgulho em ver essa estrada pronta. É a valorização da região, tanto para os comerciantes como para a população que mora aqui. A estrada desafogou o trânsito, integrou os bairros e trouxe benefícios para todos. A palavra que resume essa obra é ‘sensacional’. Parabéns à Prefeitura e a todos os envolvidos!”



Além de drenagem, pavimentação asfáltica e iluminação de Led, foi construída uma ponte sobre o Rio Ribeirão, que corta a região. Com a obra, a Prefeitura beneficiou também as ruas das localidades por onde a estrada passa, com a instalação de quadra de esporte, academia ao ar livre, áreas de convivência, ciclovia, e recuo para ponto de ônibus, garantindo mais segurança e conforto para moradores e quem transita pelo local.

Caxias inaugura nova via que interliga bairros de Xerém Divulgação



A moradora Sirlea de Paula, cercada de filhos e sobrinhos, acompanhava toda a movimentação da inauguração do quintal da sua casa, onde mora há 45 anos, localizada às margens da nova estrada. A moradora Sirlea de Paula, cercada de filhos e sobrinhos, acompanhava toda a movimentação da inauguração do quintal da sua casa, onde mora há 45 anos, localizada às margens da nova estrada.

“Eu vim morar aqui no Km 51 com sete anos e sempre foi um sonho da minha família e dos nossos vizinhos, ver essas ruas asfaltadas. O grande dia chegou e estamos muito felizes em ver o sonho se tornar realidade”.



Em sua fala, o prefeito Netinho Reis destacou a importância das obras de mobilidade urbana e de melhorias na infraestrutura do quarto distrito, abrindo caminho para a instalação de novas empresas e oportunidades de emprego para a população de Duque de Caxias.

“Ao completar 48 dias de governo, tenho o prazer de estar no bairro onde eu moro, inaugurando essa obra tão importante. Essa interligação é fruto do trabalho e determinação, de uma administração que tem compromisso com o cidadão. Xerém não para de crescer e obras como essa, trazendo infraestrutura e ajudando na mobilidade urbana, são essenciais para o morador, mas também para atrair novas empresas e trazer mais emprego para toda a região. As obras não vão parar, do primeiro ao quarto distrito”.