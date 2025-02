Prefeitura de Caxias firma parceria para avanços em sustentabilidade - Divulgação

Prefeitura de Caxias firma parceria para avanços em sustentabilidadeDivulgação

Publicado 20/02/2025 21:32

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, reuniu-se, no auditório da Associação das Empresas de Campos Elíseos (ASSECAMPE), com representantes da Braskem e da Aegea, empresa privada de saneamento básico que detém a concessão da Águas do Rio, para oficializar uma iniciativa inovadora que traz benefícios tanto para a indústria quanto para a população. O município será uma referência em sustentabilidade ambiental ao adotar um sistema de aproveitamento de água, garantindo que toda a operação da Braskem utilize água reciclada, reduzindo o consumo direto do Rio Guandu e ampliando o saneamento para mais de 260 mil moradores da cidade.



Durante o encontro, foi apresentado o Projeto “Água de Reuso“. Representantes das empresas expuseram os objetivos do programa às autoridades presentes.

“Com a implantação haverá a otimização de planejamento dos custos de utilização da água a longo prazo e assim teremos benefícios sociais, como o aumento da disponibilidade da água potável para a população de Duque de Caxias; aperfeiçoamento do ciclo virtuoso de gestão hídrica, contribuindo para a recuperação ambiental da Baia de Guanabara e a antecipação de investimentos para coleta e tratamento de esgoto da região”, explicou Sergio Saccomandi, diretor das unidades industriais da Braskem no Rio de Janeiro.



Logo em seguida, o secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Bernardo Rossi, destacou a experiência do prefeito de Duque de Caxias na área de sustentabilidade.

"Quero enfatizar que ninguém alcança resultados sozinho. Proteger o meio ambiente exige a união do Poder Público, da população e da iniciativa privada. Estamos lançando hoje um projeto com investimento de mais de R$ 400 milhões para cuidar da nossa segurança hídrica. Isso quer dizer que todos os produtos feitos nesta empresa serão feitos com água reutilizada beneficiando mais de 260 mil pessoas".



O prefeito Netinho Reis reforçou a importância do projeto para o desenvolvimento sustentável de Duque de Caxias.

“Essa iniciativa representa um marco para a cidade, unindo progresso industrial e preservação ambiental. Além de garantir o uso eficiente da água pela indústria, o projeto impulsiona melhorias no saneamento básico, levando mais qualidade de vida a milhares de duque-caxienses. Parcerias como essa demonstram que é possível crescer de forma sustentável, alinhando tecnologia e responsabilidade social”, afirmou o Chefe do Executivo Municipal.