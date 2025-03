Nova unidade da Fundec na Vila Operária, em Caxias - Divulgação

Publicado 20/03/2025 18:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias através da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), está com matrículas abertas para três novos cursos na unidade Parque Felicidade, em Duque de Caxias: Inglês I, Recepcionista de serviço em Saúde e Maquiagem. As oportunidades são voltadas para quem deseja se capacitar e ampliar as chances no mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à unidade, até o dia 28 de março, para garantir sua vaga. As matrículas são feitas diretamente na Rua Albino Imparato, 675 – Parque Felicidade, Duque de Caxias. Esta é uma grande oportunidade para quem busca qualificação profissional gratuita e de qualidade. A Fundec oferece cursos que fazem a diferença na vida dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional da população.



Os cursos disponíveis são:

* Inglês I – Ideal para quem quer dar os primeiros passos no aprendizado do idioma mais falado do mundo, essencial para diversas áreas profissionais.

* Recepcionista de Serviço em Saúde – Formação para quem deseja atuar em clínicas, hospitais e unidades de atendimento, adquirindo conhecimentos sobre atendimento ao público e rotinas administrativas na área da saúde.

* Maquiagem – Curso voltado para quem deseja aprender técnicas profissionais de maquiagem, seja para uso pessoal ou para iniciar uma carreira no ramo da beleza.