Teatro Raul Cortez recebe IV Encontro dos Artesãos de Caxias

Publicado 20/03/2025 19:04

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (19), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) promoveu, no Teatro Municipal Raul Cortez, na Praça do Pacificador, o IV Encontro dos Artesãos de Duque de Caxias. A data marca o Dia do Artesão, uma homenagem à categoria profissional responsável por movimentar a cultura e a economia criativa do município.

Com obras de artesanato expostas no hall de entrada e no palco do Teatro, o evento foi aberto com a apresentação musical de Cátia Gonzaga e Edu Costa, que cantaram grandes clássicos da música popular brasileira, além de um samba composto por Edu sobre São Jorge, o santo guerreiro.



Uma das artesãs do município, Aline Gouveia, falou da importância de estar comemorando esse dia tão importante para a sua profissão no Teatro Raul Cortez:

“É muito significativo porque a gente se vê importante dentro do município, podendo divulgar as nossas peças. Aqui temos vários trabalhos, não só o meu, mas também de associação, das feiras dos quatros distritos, artesãos individuais e coletivos”.

Após o show, foram chamados ao palco a vice-prefeita Aline do Aureo, o secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, as subsecretárias de Turismo e de Cultura, Lídia Malafaia e Simone Sangelis, a primeira-dama, Julia Moraes, a coordenadora de Artesanato, Zilma Alves, a analista do Sebrae, Tatiana Vicente, e a artesã Patrícia Sudré.



A subsecretária de Turismo, Lídia Malafaia, que organizou o evento, destacou o trabalho dos artesãos e a parceria com o Sebrae:

“Hoje estamos celebrando a criatividade, a habilidade e a paixão que cada um de vocês aqui traz em suas peças. Este é um espaço para compartilhar talentos, trocar ideias e apreciar a arte de vocês e, claro, aprender com o nosso parceiro que sempre está conosco, o Sebrae”.

O Encontro também promoveu uma palestra aos profissionais de artesanato realizada pelo consultor do Sebrae, Eduardo Brasil, que falou sobre a “Identidade Cultural como Diferencial Competitivo no Artesanato”. Ao final do evento, a subsecretária chamou ao palco todos os artesãos presentes na plateia e agradeceu pela contribuição cultural no nosso município.



A IV edição do Encontro dos Artesãos contou com o apoio do Sebrae e da Associação dos Artesãos e Artistas de Duque de Caxias.