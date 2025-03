Durante o calor intenso, consumo de água sobre cerca de 30% - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Durante o calor intenso, consumo de água sobre cerca de 30%Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 20/03/2025 18:53

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do programa Vigiagua, da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), promove nesta sexta-feira, 21 de março, evento em alusão ao Dia Mundial da Água. A ação acontecerá na Praça da Mantiquira, em Xerém, quarto distrito, das 9h às 15h.



Com a parceria da Cedae, Águas do Rio, Casa Amarela, Inea e das Secretarias Municipais de Saúde e do Meio Ambiente, o evento contará com atividades educativas e informativas, com a finalidade de conscientizar a população sobre a importância da qualidade da água. A equipe de Combate à Dengue também estará no local, fornecendo esclarecimentos à população. Confira as atividades programadas para o Dia Mundial da Água:

- Ações demonstrativas, através de microscópios;

- Explanação sobre a importância do tratamento da água e das doenças de veiculação hídrica;

- Coleta de informação sobre a qualidade da água consumida, registro de denúncias e solicitações;

- Mini maquete da Estação de Tratamento de Água - CEDAE;

- Aguadeiro para distribuição de água para a população presente;

- Tabuleiro Educativo, Jogo da Memória e Casa amarela, com distribuição de livros diversos;

- Equipes do Combate à Dengue, com visitas aos domicílios;

- Distribuição de folder informativo e tela para caixa d’água.



Sobre o Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 22 de março de 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. Por esse motivo, o evento ficou conhecido como Rio-92. A data comemorativa é uma oportunidade para se conhecer mais sobre a problemática da água, promover debates na sociedade e tomar atitudes que façam a diferença no uso racional de água.



Serviço:

Comemoração pelo “Dia Mundial da Água”

Data: Sexta-feira, 21/03/2025

Horário: Das 9h às 15h

Local: Praça da Mantiquira – Xerém - DC

Promoção: Prefeitura de Duque de Caxias – Vigiagua - Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ)