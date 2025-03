Prefeito Fábio do Pastel, secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, e equipe do Firjan - Divulgação

Publicado 20/03/2025 19:07

Duque de Caxias - Saber como usar recursos de fácil alcance no dia a dia, como aplicativos de mensagens e rede social, a favor dos negócios, com foco na maior visibilidade e aumento de clientela. Esse é o foco do próximo encontro que o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan) promove com profissionais e empreendedores do setor de alimentos. A palestra Estratégias Digitais para Empresas de Alimentos será realizada no próximo dias 26/3, às 15h, na sede da federação em Duque de Caxias (Rua Arthur Neiva, 100). A ação tem apoio da Firjan e do Sebrae.



As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do link https://forms.office.com/r/g3wpqY263f. Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 98385-4874.

“Esse evento vai ajudar os empresários a saber usar as redes sociais a favor do próprio negócio, agregando valor e ajudando na melhor apresentação dos produtos”, destacou o presidente do sindicato, Henrique Seita. O evento conta ainda com a parceria do Sebrae.



A proposta é orientar os empresários a fortalecerem os negócios, de forma a melhor explorar os ambientes digitais, aumentando a exposição dos produtos e serviços oferecidos de forma qualificada. Durante a palestra, o público vai conhecer mecanismos e plataformas que contribuem não só para divulgação, mas para vendas on-line, maior alcance e aproximação com clientes. O evento é gratuito.