Vereadores de Caxias prestam homenagem às mulheres no Teatro Raul Cortez

Publicado 25/03/2025 20:26

Duque de Caxias - O mês é dedicado às mulheres e, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado, em 8 de março, os vereadores de Duque de Caxias prestaram homenagens e outorgaram moções, títulos e medalhas às mulheres que têm contribuído com o desenvolvimento do município nos seus diversos setores. Na sessão, realizada no Teatro Raul Cortez, no dia 24/03, e presidida pelo presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD), foram ressaltados a participação, o engajamento e o pioneirismo feminino no município.



O presidente Claudio Thomaz falou com entusiasmo sobre a cerimônia e a participação feminina na Câmara que, na 20ª Legislatura, conta com seis vereadoras.

“É uma homenagem justa reconhecendo os valores que as mulheres têm. É o reconhecimento que a Câmara tem por todo o esforço que as mulheres fazem pela nossa cidade. Isso é um prazer para a Câmara Municipal de Duque de Caxias”.



Autoridades municipais, amigos e familiares das agraciadas, imprensa e servidores da Câmara prestigiaram a solenidade. À mesa, estiveram presentes o presidente Claudio Thomaz, o prefeito Netinho Reis (MDB), as vereadoras Andreia Zito (PV), Naná (PL), Delza de Oliveira (MDB), Michele Tavares (PDT) e Juliana do Táxi (PL); a primeira dama do município, Júlia Gomes; a esposa do presidente Claudio Thomaz, Ana Lúcia Thomaz; a diretora da Câmara de Duque de Caxias, Júlia Uchôa; e a vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino.



O prefeito Netinho Reis ressaltou o papel da mulher em sua vida.

“Tenho minha avó, minha mãe, três irmãs e a minha futura esposa. Quero agradecer as vereadoras e a minha secretária de Governo, Luciana. A gente escolheu uma mulher para a cadeira mais pesada”, disse ele.



Claudio Thomaz homenageou a delegada da DEAM, Fernanda Fernandes, com a medalha Ministro Evandro Lins e Silva, e a sua esposa Ana Lúcia, com o título de Mulher Duquecaxiense, a qual fez uma dedicação especial. “Minha mulher, minha amiga, minha esposa e confidente. Em cada um desses papéis você se supera, me inspira e me completa. Nossa história é um livro que escrevemos juntos”.



Vereadoras e homenageadas



“Hoje, somos seis mulheres na Câmara Municipal e nada mais justo do que homenagear mulheres que se destacam. Trouxe a minha convidada, a Jamille Cozzolino, uma menina, mas que tem uma carga no que faz, vice-prefeita de Magé”, disse a vereadora Juliana do Táxi. “Conheço a Juliana de longa data, admiro muito o trabalho dela, a força. Ela sempre foi uma mulher muito guerreira e poder ser homenageada por ela é um prazer”, complementou Jamille, ressaltando que, em Magé, ainda poucas mulheres estão na política.

A vereadora Delza de Oliveira que agraciou a secretária de Saúde, Célia Serrano, e a superintendente de Monitoramento e Regulação da pasta, Tatiana Sanches, destacou o papel da mulher em todos os setores. “O Dia das Mulheres são todos os dias e o lugar da mulher é aonde ela queira estar. O importante é ela se valorizar, aperfeiçoar e fazer sempre um trabalho com muita vontade, dignidade e carinho”.



O número de mulheres à frente dos aparelhos públicos municipais, a satisfação de a Câmara de Duque de Caxias ter seis vereadoras atuantes representando, com orgulho, o município e a parceria com a primeira dama, Júlia Gomes, foram apontados pela vereadora Naná.

“É muita alegria fazer parte deste governo que valoriza as mulheres. A Júlia, como a nossa primeira dama no município, é uma pessoa dedicada, trabalhadora que vai para as ruas igual a uma vereadora, disse ela.



Júlia Gomes, reforçou que a cidade tem avançado em políticas públicas para as mulheres.

“O prefeito Netinho, que falou em toda a sua campanha que iria valorizar as mulheres, ele tem feito isso. Fico muito feliz que a Câmara dos Vereadores também estar fazendo. Hoje, essa homenagem é muito importante para nós”.



A vereadora Andreia Zito complementou a fala de Naná:

“É muito importante esta representatividade que a gente tem no Legislativo. A gente sabe que o número vem aumentando e isso é uma demonstração de que a gente tem realmente ocupado o nosso espaço. Fico muito lisonjeada com esta homenagem”.



Michele Tavares ressaltou que março é um mês emblemático em que é preciso reafirmar as conquistas das mulheres.

“Sobretudo, identificar todos os avanços que a gente ainda precisa. Estamos trabalhando para desenvolver políticas públicas voltadas para a mulher, trazer qualidade de vida para a mulher para que a gente ocupe cada vez mais espaço”.



As vereadoras receberam um certificado do presidente Claudio Thomaz e, a cada entrega de moções, títulos e medalhas, os vereadores não pouparam elogios às agraciadas, ressaltando fatos que as fizeram merecedoras da homenagem. Mães, esposas, amigas ... cada uma com a sua história. Emoção e gratidão, sentimentos que tomaram conta do Teatro Raul Cortez.



A diretora da Câmara, Júlia Uchôa, enalteceu a 20ª Legislatura pelo respeito às mulheres que, todos os dias, precisam superar desafios em busca de conquistas. E, o presidente da Câmara, Claudio Thomaz, deixou uma mensagem às mulheres de Duque de Caxias.

“Quero desejar todo bem do mundo. Que Deus abençoe a cada uma, suas famílias, seus filhos, e que dê muita paz e saúde”.