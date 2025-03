Hospital Moacyr do Carmo reforça prevenção e tratamento contra câncer colorretal - Divulgação

Publicado 25/03/2025 20:02

Duque de Caxias - O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) promoveu um evento voltado à conscientização e ao combate ao câncer colorretal, em alusão ao "Março Azul-Marinho". A data oficial da campanha de combate é reconhecida em 27 de março, sendo um momento crucial para destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.



O evento aconteceu no auditório da unidade, no dia 24/03, e foi destinado aos funcionários, residentes e internos do HMMRC e da UPA Beira Mar. A participação foi fundamental para o fortalecimento das ações preventivas e para a ampliação do conhecimento sobre o câncer colorretal, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.



Dentre as atividades programadas, destaca-se a apresentação do caso clínico de um paciente submetido à ressecção multivisceral curativa para tratamento de adenocarcinoma de cólon esquerdo localmente avançado. A exposição foi conduzida pelos residentes do terceiro ano de Cirurgia Geral, Dra. Mariana Kale e Dr. César Augusto Coutinho, sob a supervisão do Dr. Rafael Lopes, coordenador da Clínica Cirúrgica e do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral do HMMRC.



A diretora-geral do hospital, Dra. Vanessa Vazquez, reforçou a importância do estudo do tema:

"O câncer colorretal pode ser tratado e, quando diagnosticado cedo, é altamente curável. É essencial que a população esteja atenta aos sintomas, como a presença de sangue nas fezes, dores e cólicas abdominais persistentes, alterações recentes no ritmo intestinal, perda de peso rápida e inexplicada, anemia, cansaço e fraqueza. A prevenção, por meio de exames regulares, como a colonoscopia, é a melhor estratégia para evitar complicações graves”.