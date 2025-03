Caxias lança Feira do Empreendedorismo no Teatro Raul Cortez - Divulgação

Caxias lança Feira do Empreendedorismo no Teatro Raul CortezDivulgação

Publicado 25/03/2025 20:19

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (26), às 18 horas, será realizado no Teatro Municipal Raul Cortez, na Praça do Pacificador, o evento de lançamento da Feira do Empreendedor Caxiense, que vai levar empreendedores locais, como micro e pequenos empresários, para expor e comercializar produtos e serviços nos quatro distritos da cidade. O projeto, que visa promover a cultura e a economia local, vai trazer apresentações culturais, recreação infantil, gastronomia, artigos de economia criativa, além de oferecer serviços de saúde, castração de animais, distribuição de mudas e oficinas de artesanato.

A Feira vai funcionar de maneira itinerante. O objetivo é democratizar os serviços a toda população caxiense, estimulando a geração de renda, o turismo local e a sustentabilidade, como o reaproveitamento de materiais recicláveis. A ação é realizada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e outros órgãos municipais.