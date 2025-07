Duque de Caxias transforma espaços degradados em praças - Divulgação

Duque de Caxias transforma espaços degradados em praçasDivulgação

Publicado 25/07/2025 22:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado, está promovendo uma verdadeira transformação urbana por meio da revitalização de praças e de espaços públicos em todas as regiões do município.

Até julho, mais de 10 praças foram totalmente revitalizadas ou construídas do zero, substituindo áreas antes degradadas e com pontos de descarte irregular de lixo, por locais seguros, iluminados e voltados ao lazer e à convivência das famílias.

Os novos espaços seguem um padrão moderno definido pela Secretaria Municipal de Obras, com infraestrutura completa e acessível. Entre os equipamentos instalados estão playgrounds, academias ao ar livre, futmesa, mesas de pingue-pongue, áreas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), bancos e mesas para convivência, quadras esportivas, paisagismo com plantio de novas árvores e preservação da vegetação existente, além de iluminação em LED e de recomposição de calçadas.

Essas intervenções têm gerado impactos positivos no bem-estar da população, incentivando a ocupação saudável dos espaços urbanos, a prática de atividades físicas e a socialização entre os moradores.