Caxias promove capacitação para preencher sistema de agravos de notificação
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação de Violência (SINAN) tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente. A notificação é compulsória para ambos os componentes em situações de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos, de acordo com a portaria 737/2001, do Ministério da Saúde, que considera a violência como problema de saúde pública.
Por meio do SINAN, é possível traçar o mapa da violência na cidade e propor ações que gerem políticas públicas no município. Além de possibilitar conhecer a magnitude do problema, a notificação constitui-se como uma primeira etapa para a inclusão de pessoas em situação de violência em linhas de cuidado, a fim de prover atenção integral a essas pessoas e de garantir seus direitos.
Participaram do encontro a diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), Dra. Célia Guerra; a Coordenadora do Serviço Social na Saúde, Rosimar Pequeno, e as palestrantes Thaís Oliveira, enfermeira do Núcleo de Vigilância às Violências do Departamento de Vigilância Sanitária (DVS), juntamente com as psicólogas Andrea Esteves e Jamile Carvalho.
