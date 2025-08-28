Caxias promove capacitação para preencher sistema de agravos de notificação - Divulgação

Publicado 28/08/2025 21:08

Duque de Caxias - O auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo recebeu a capacitação no preenchimento do instrumento de Agravo de Notificações (SINAN) para os profissionais das unidades de urgência e de emergência em saúde do município de Duque de Caxias. A iniciativa foi realizada por intermédio do projeto "Educação em Serviços de Saúde", da Coordenação de Serviço Social do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (DAS – SMDC).



O Sistema de Informação de Agravos de Notificação de Violência (SINAN) tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente. A notificação é compulsória para ambos os componentes em situações de violências envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos, de acordo com a portaria 737/2001, do Ministério da Saúde, que considera a violência como problema de saúde pública.

Todos os profissionais da saúde devem preencher o SINAN para casos suspeitos ou confirmados de violência doméstica, sobretudo violência sexual, devido ao imediatismo das ações que devem ser tomadas quando acontece uma violência desse tipo, ou seja, todos os procedimentos têm de ser tomados em 24h, com urgência, tanto a notificação, quanto o desencadeamento das ações de proteção às vítimas.



Por meio do SINAN, é possível traçar o mapa da violência na cidade e propor ações que gerem políticas públicas no município. Além de possibilitar conhecer a magnitude do problema, a notificação constitui-se como uma primeira etapa para a inclusão de pessoas em situação de violência em linhas de cuidado, a fim de prover atenção integral a essas pessoas e de garantir seus direitos.



Participaram do encontro a diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), Dra. Célia Guerra; a Coordenadora do Serviço Social na Saúde, Rosimar Pequeno, e as palestrantes Thaís Oliveira, enfermeira do Núcleo de Vigilância às Violências do Departamento de Vigilância Sanitária (DVS), juntamente com as psicólogas Andrea Esteves e Jamile Carvalho.