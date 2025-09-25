Prefeitura de Caxias entrega vans adaptadas para transporte escolarDivulgação
O prefeito Netinho Reis destacou o avanço que a entrega representa para a educação inclusiva.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Prefeitura de Caxias entrega vans adaptadas para transporte escolarDivulgação
Prefeitura de Caxias entrega vans adaptadas para transporte escolar
Nova frota reafirma política de valorização da educação e da inclusão social
Vila Olímpica de Caxias recebe sétima edição de Festival Paralímpico
Evento contou com parceria da OAB/DC e da Prefeitura
Prefeitura de Caxias cria canal para agendamento de exames de imagem
População pode enviar mensagem para o WhatsApp de número 0800-000-3627
Últimas vagas para cursos gratuitos do programa Cria RJ em Caxias
Estão sendo oferecidas formações nas seguintes áreas: Audiovisual - Artes Visuais - Cultura Popular e Urbana
Prefeitura de Caxias realiza operação contra ferros-velhos
Ação contou com apoio das forças policiais
Duque de Caxias ganha primeiro ecoponto
Espaço é destinado ao recebimento de materiais recicláveis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.