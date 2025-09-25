Prefeitura de Caxias entrega vans adaptadas para transporte escolar - Divulgação

Publicado 25/09/2025 15:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou 22 vans adaptadas que serão utilizadas no transporte escolar de alunos com deficiência da rede municipal de ensino. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a inclusão, garantindo mais segurança, acessibilidade e qualidade no deslocamento dos estudantes. Com a nova frota, Duque de Caxias reafirma sua política de valorização da educação e da inclusão social, mostrando que investir em acessibilidade é investir no futuro garantindo o direito de todos à escola.

Os veículos são equipados com plataformas elevatórias, espaço adequado para cadeiras de rodas e assentos confortáveis, atendendo às normas de acessibilidade. A chegada da nova frota vai ampliar a capacidade de atendimento do transporte escolar adaptado no município, beneficiando dezenas de famílias que dependem do serviço diariamente.



O prefeito Netinho Reis destacou o avanço que a entrega representa para a educação inclusiva.

“Estamos construindo uma cidade mais justa e humana. Essas vans vão garantir que nossos alunos com deficiência tenham condições dignas de chegar à escola e voltar para casa em segurança. A educação inclusiva é prioridade na nossa gestão, porque acreditamos que todos devem ter oportunidades iguais”, frisou.

A secretária municipal de Educação, professora Iracema Costa, também ressaltou a importância da conquista.

“Essa entrega é um marco para a nossa rede de ensino. As vans adaptadas oferecem acessibilidade, conforto e segurança, reforçando nosso compromisso com a inclusão e com o direito de cada criança e jovem à educação. Estamos trabalhando para dar oportunidades a todos”, ressaltou.