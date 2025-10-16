Duque de Caxias avança na climatização de todas as salas de aulas - Divulgação

Publicado 16/10/2025 10:49

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias segue investindo na melhoria da infraestrutura das escolas da rede municipal. Das 193 unidades de ensino, 187 já foram totalmente climatizadas, garantindo mais conforto para alunos, professores e toda a comunidade escolar. As outras sete escolas estão com as obras concluídas, aguardando apenas o aumento de carga de energia elétrica para o funcionamento dos aparelhos de ares-condicionados. O processo já está em andamento, e a previsão é que todas as unidades estejam climatizadas até o fim deste ano.

O prefeito Netinho Reis destacou que a climatização das escolas faz parte do compromisso da gestão em oferecer ambientes adequados para o aprendizado.

“A educação é prioridade no nosso governo. Investir em escolas climatizadas é investir na qualidade de ensino e no bem-estar dos nossos alunos e profissionais. Estamos muito próximos de atingir 100% das unidades climatizadas, e isso mostra o cuidado que temos com a nossa rede municipal”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Iracema Costa, reforçou a importância do investimento e lembrou que o projeto está sendo acompanhado de outras melhorias estruturais.

“A climatização faz parte de um conjunto de ações que estamos realizando para valorizar a educação em Duque de Caxias. Além de proporcionar mais conforto, estamos garantindo condições adequadas para o desenvolvimento pedagógico. Já concluímos as obras nas sete unidades restantes e, em breve, com o reforço da rede elétrica, todas estarão funcionando plenamente”, destacou a secretária.