Duque de Caxias avança na climatização de todas as salas de aulasDivulgação
Duque de Caxias avança na climatização de todas as salas de aulas
Das 193 unidades de ensino, 187 já foram totalmente climatizadas
Duque de Caxias lança projeto de inclusão digital sênior
Aulas serão realizadas no Centro de Convivência do Idoso
Museu do São Bento promove roda de conversa sobre experiência LGBTs
Evento contará com emissão de certificado de participação
Estudantes de Caxias participam do aulão 'Esquenta Saeb'
Iniciativa reuniu estudantes do 9º ano das escolas da rede municipal
Fundec promove workshop voltado para escrita de projetos culturais
Saiba como participar
Prefeitura de Caxias promove ações sobre o Outubro Rosa
Confira a programação nas unidades de saúde
