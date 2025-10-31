Orquestra Portátil celebra 20 anos com concerto didático e gratuito em Duque de Caxias - Juliana Portella/Divulgação

Publicado 31/10/2025 19:04

Duque de Caxias - A música brasileira vai ecoar em novas direções. A premiada Orquestra Portátil, projeto músico-pedagógico da Casa do Choro, celebra seus 20 anos de trajetória com concerto didático e gratuito em Caxias, município do Estado do Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro. A apresentação — que reúne 19 músicos no palco — também marca os 25 anos da Escola Portátil de Música (EPM) e os 10 anos da Casa do Choro, celebrando três marcos que transformaram a formação e difusão do choro no país.

Clássicos da nossa música como "Flor Amorosa" (Joaquim Callado), "Gaúcho" (Chiquinha Gonzaga), "Cabeça De Porco" (Anacleto De Medeiros), "Odeon" (Ernesto Nazareth), "Tico-Tico No Fubá" (Zequinha De Abreu), e "Conversa De Botequim" (Vadico e Noel Rosa), entre outras, estão no repertório.

O espetáculo acontece no Teatro Firjan SESI Caxias, ampliando o alcance da instituição e reafirmando o propósito de levar música de qualidade a comunidades e regiões periféricas. Viabilizados com patrocínio da Transpetro, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e do Ministério da Cultura, o concerto tem entrada franca e estrutura completa de acessibilidade, com intérpretes de Libras e adequações para pessoas com deficiência física.

A potência do choro em formato didático

Formada em 2005, a Orquestra Portátil nasceu como uma prática coletiva da EPM e se consolidou como referência nacional no ensino e difusão do choro, gênero reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. A proposta é unir a força sonora de uma orquestra à espontaneidade popular do choro, oferecendo uma experiência musical que emociona e educa ao mesmo tempo.

Com um formato didático e envolvente, as apresentações intercalam repertório e explicações sobre história, instrumentos, técnicas de execução e o contexto cultural do gênero, convidando o público — especialmente jovens e estudantes — a mergulhar no universo da música instrumental brasileira.

A direção geral é da cavaquinista Luciana Rabello, fundadora da Casa do Choro e da EPM, e a regência dos concertos é assinada pelo maestro e pesquisador Pedro Aragão (professor da Unirio).

“Levar a Orquestra Portátil a diferentes regiões é um ato de amor à nossa cultura. A proposta é justamente descentralizar o acesso e valorizar o choro como expressão viva e contemporânea. O circuito no Rio de Janeiro, em regiões periféricas, reforça nosso propósito de formar músicos e públicos em todo o Brasil, mantendo viva a tradição do choro em diálogo com o presente”, destaca Luciana Rabello.

Entre os instrumentistas, estão nomes de destaque como o violonista e arranjador Paulo Aragão, o cavaquinista Jayme Vignoli, além dos irmãos Everson e Aquiles Moraes, que começaram sua formação na EPM e hoje integram o grupo como expoentes de uma nova geração de músicos.

A apresentação faz parte do Programa Transpetro em Movimento, que apoia iniciativas voltadas à formação de público e valorização da diversidade cultural brasileira.

SERVIÇO

Orquestra Portátil – Concerto Didático no Rio de Janeiro

Entrada: Gratuita

Patrocínio: Transpetro, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)

Realização: Instituto Casa do Choro

5 de novembro (quarta-feira)

20h

Teatro Firjan SESI Caxias

Lotação: 208 pessoas

Acessibilidade: Intérprete de Libras e acessibilidade física