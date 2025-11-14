Hospital de Saracuruna promove capacitação sobre higienizaçãoDivulgação
A iniciativa reforça o compromisso do HMAPN com a qualidade dos serviços e com a promoção de um ambiente hospitalar mais seguro e humanizado.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Hospital de Saracuruna promove capacitação sobre higienizaçãoDivulgação
Hospital de Saracuruna promove capacitação sobre higienização
Foram abordados temas como protocolos de limpeza, uso correto de produtos, entre outros
Centro de Caxias ganha novo banheiro público e torres de monitoramento
Projeto também contempla outras melhorias importantes com sete novos abrigos de ônibus
Fundec realiza cerimônia de formatura dos alunos de técnico em enfermagem
Ao todo, 120 estudantes receberam o diploma
Confira programação da Semana de Artes Negras de Duque de Caxias
Atividades culturais vão ocorrer de 16 a 22 de novembro
Caxias terá ponto facultativo no feriado da Consciência Negra
Decreto da prefeitura foi publicado no Diário Oficial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.