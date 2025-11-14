Hospital de Saracuruna promove capacitação sobre higienização - Divulgação

Publicado 14/11/2025 17:18

Duque de Caxias - O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), por meio do Serviço de Higienização Hospitalar, realizou, no auditório da unidade, uma capacitação com foco nas técnicas de higienização hospitalar. A atividade teve como objetivos atualizar os conhecimentos e aprimorar as práticas de limpeza e de desinfecção em ambientes hospitalares, reforçando os cuidados essenciais para a segurança dos pacientes, colaboradores e visitantes.

Durante os dois dias de capacitação, ministrada pela enfermeira da higienização Camilla Moreira, foram abordados temas como protocolos de limpeza, uso correto de produtos, prevenção de infecções hospitalares e boas práticas no manuseio de materiais.



A iniciativa reforça o compromisso do HMAPN com a qualidade dos serviços e com a promoção de um ambiente hospitalar mais seguro e humanizado.