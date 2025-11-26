Centro Pop de Caxias promove ação pelo Dia da Consciência Negra - Divulgação

Publicado 26/11/2025 21:46

Duque de Caxias - O Centro Pop realizou nesta terça-feira (25) uma programação especial em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A atividade reuniu usuários do serviço em um momento de valorização da cultura e da história da população negra no Brasil.



A iniciativa contou com a tradicional feijoada, comidas típicas e diversas expressões culturais, além de uma roda de conversa dedicada a refletir sobre a temática, fortalecendo o diálogo e a conscientização.



Para a coordenadora do equipamento, Maria Amélia, o evento tem grande importância.

”Precisamos resgatar a nossa história e reafirmar que somos resistência enquanto população preta no Brasil”.