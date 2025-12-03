Caxias Shopping recebe Festival do Morango com gastronomia criativa - Thais Monteiro/Divulgação

Caxias Shopping recebe Festival do Morango com gastronomia criativaThais Monteiro/Divulgação

Publicado 03/12/2025 19:25

Duque de Caxias - O Caxias Shopping recebe, entre os dias 4 e 7 de dezembro, o Festival do Morango, no Estacionamento C, próximo ao Amigão, com entrada gratuita. Um dos eventos gastronômicos mais aguardados da região, a programação reforça o compromisso do empreendimento em oferecer lazer, entretenimento e experiências de convivência para toda a família, reunindo boa gastronomia, música ao vivo, ambiente acolhedor e ações sociais abertas ao público. O festival é pet friendly, permitindo que visitantes levem seus animais de estimação.



Durante os quatro dias de evento, o público poderá se deliciar com sabores criativos preparados à base de morango. Entre as opções estão espeto de morango, bolo de pote, fondue, crepe e churros de morango, além de drinks especiais e outras receitas temáticas que destacam a fruta.



O evento também contará com algumas opções adicionais para quem busca variedade, como burger na parrilla, espetinhos, comida mexicana e chopp artesanal.



Segundo a organização, a proposta é oferecer uma experiência completa.

“Essa festa é feita para toda a família, com muitas opções e uma programação musical cuidadosamente escolhida para esse momento”, afirma Lilian de Paula, organizadora.



Concurso

A programação da Festa do Morango terá ainda o tradicional concurso “Rainha do Morango”, que promete agitar os quatro dias de evento. As interessadas em participar podem conferir as regras na página oficial do evento no Instagram: @festivais.lieventos.



Solidariedade

Com caráter solidário, o festival também será palco de uma ação social. Quem desejar contribuir poderá doar, de forma voluntária, 1 kg de alimento não perecível em um ponto de arrecadação no local. As doações serão destinadas a entidades assistenciais da região.



Programação musical

O evento contará com bandas musicais todos os dias. Confira a programação abaixo:

Quinta-feira (4) - 20h - Sara Mafra e Banda

Sexta-feira (5) - 20h- Arrepia Samba

Sábado (6) - 20h- Grupo Amor Vem Sambar

Domingo (7) - 19h- Lucas Maurício (Sertanejo)



Com ambiente seguro, programação acessível e atrações para todos os gostos, o Caxias Shopping promete abrir o mês de dezembro em grande estilo, oferecendo um evento que une sabor, cultura, entretenimento e solidariedade.



Serviço – Festival do Morango no Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias (RJ)

Local: Estacionamento C, próximo ao Amigão

Data: 4 a 7 de dezembro

Horários: Quinta e sexta, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h

Entrada: Gratuita

Evento pet friendly

Shows ao vivo todos os dias



