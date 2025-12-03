Caxias Shopping recebe Festival do Morango com gastronomia criativaThais Monteiro/Divulgação
Durante os quatro dias de evento, o público poderá se deliciar com sabores criativos preparados à base de morango. Entre as opções estão espeto de morango, bolo de pote, fondue, crepe e churros de morango, além de drinks especiais e outras receitas temáticas que destacam a fruta.
O evento também contará com algumas opções adicionais para quem busca variedade, como burger na parrilla, espetinhos, comida mexicana e chopp artesanal.
Segundo a organização, a proposta é oferecer uma experiência completa.
Concurso
A programação da Festa do Morango terá ainda o tradicional concurso “Rainha do Morango”, que promete agitar os quatro dias de evento. As interessadas em participar podem conferir as regras na página oficial do evento no Instagram: @festivais.lieventos.
Solidariedade
Com caráter solidário, o festival também será palco de uma ação social. Quem desejar contribuir poderá doar, de forma voluntária, 1 kg de alimento não perecível em um ponto de arrecadação no local. As doações serão destinadas a entidades assistenciais da região.
Programação musical
O evento contará com bandas musicais todos os dias. Confira a programação abaixo:
Quinta-feira (4) - 20h - Sara Mafra e Banda
Sexta-feira (5) - 20h- Arrepia Samba
Sábado (6) - 20h- Grupo Amor Vem Sambar
Domingo (7) - 19h- Lucas Maurício (Sertanejo)
Com ambiente seguro, programação acessível e atrações para todos os gostos, o Caxias Shopping promete abrir o mês de dezembro em grande estilo, oferecendo um evento que une sabor, cultura, entretenimento e solidariedade.
Serviço – Festival do Morango no Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias (RJ)
Local: Estacionamento C, próximo ao Amigão
Data: 4 a 7 de dezembro
Horários: Quinta e sexta, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h
Entrada: Gratuita
Evento pet friendly
Shows ao vivo todos os dias
