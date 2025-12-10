Ponto facultativo em Duque de Caxias - Divulgação

Ponto facultativo em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/12/2025 21:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que foi publicado o Decreto nº 9.052, de 1º de dezembro de 2025, assinado pelo prefeito Netinho Reis, que estabelece ponto facultativo nas repartições dos órgãos e entidades da administração pública municipal direta, autarquias e fundações nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026.

O decreto não se aplica aos serviços e repartições cujas atividades não possam ser suspensas em razão de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, garantindo assim a continuidade dos atendimentos essenciais à população. A medida tem como objetivo organizar o funcionamento da administração municipal durante o período de final de ano, sem prejuízo à prestação dos serviços essenciais.