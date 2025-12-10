Ponto facultativo em Duque de CaxiasDivulgação
Prefeitura de Caxias decreta ponto de facultativo no fim do ano
Medida vale para os dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026
Caxias inaugura primeiro núcleo de esporte inclusivo
Unidade funciona na Vila Maria Helena
Defesa Civil de Caxias homenageia voluntários em cerimônia
Evento ocorreu no Teatro Raul Cortez, no Centro
Hospital do Olho de Caxias ultrapassa mais de 8 milhões de atendimentos
Unidade de saúde completou 8 anos
Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivos
Também foi entregue a reforma do Hospital Moacyr do Carmo
Portal da Transparência de Duque de Caxias recebe Selo Ouro
Site alcançou 89,53% de conformidade, resultado que supera em 22,93 pontos percentuais a média nacional
