Unidades de protocolo de Superintendências do Trabalho reabrem em agosto

Publicado 13/07/2021 20:18 | Atualizado 13/07/2021 20:22

Brasília - As unidades de protocolo e unidades de multas e recursos das Superintendências Regionais do Trabalho e das Gerências Regionais do Trabalho voltarão com o atendimento presencial em 26 de agosto.

O retorno foi publicado em portaria no Diário Oficial da União desta terça-feira (13). Os setores são responsáveis por processos administrativos pós-fiscalização.

De acordo com o Ministério da Economia, apesar da "digitalização dos processos, ainda existe muitos processos físicos e que estavam impossibilitados de dar prosseguimento por causa do fechamento devido à pandemia".