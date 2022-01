Servidores do Estado do Rio devem continuar recebendo o salário em dia - Daniel Castelo Branco

Publicado 14/01/2022 08:50

Rio - Com a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado do Rio para 2022 sem déficit nas contas, que ocorreu nesta quinta-feira , 13, os servidores estaduais devem continuar recebendo o pagamento do salário em dia, como tem sido nos últimos meses. Isso porque, o governo estima uma receita líquida de R$ 92,9 bilhões e o mesmo valor em despesas, possibilitando maior equilíbrio fiscal. É a primeira, após 5 anos seguidos, que essa marca é alcançada.

Procurado pelo O DIA, o governo do Estado afirmou, em nota, que "o Orçamento de 2022 reflete todas as ações que o Governo do Estado vem implementando para o equilíbrio das finanças públicas, bem como para a garantia do pagamento dos salários em dia".



"Além disso, graças à boa gestão das contas públicas, foi ainda possível o anúncio de recomposição salarial aos servidores. O Estado vive hoje um novo momento e também mantém fornecedores com pagamentos em dia e o menor valor de restos a pagar desde 2015", acrescentou.

Reajuste salarial

Na última quarta-feira, 12, o governador Cláudio Castro (PL) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), alinharam a correção salarial ao funcionalismo fluminense. Ambos entraram em acordo para a implementação, já na folha de janeiro, que será paga no mês que vem, da recomposição inflacionária de 13,05% aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado.

O percentual corresponde à metade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre 6 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2021, que chegou a 26,11%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela divulgação do índice.

"Essa é mais uma conquista para todos os servidores civis e militares do nosso Estado, que esperam há anos por esse reconhecimento. A garantia da recomposição salarial, a antecipação dos pagamentos ao funcionalismo e todos os avanços que estamos conseguindo tirar do papel devem-se ao resultado de uma gestão responsável das finanças públicas", declarou o governador.

Adiantamento